"Это полный коллапс": в Раде назвали проблему, которая угрожает Украине катастрофой

С 1 сентября Украина снова вернулась к проблеме, которую не смогли решить с начала полномасштабной войны. Речь идет об обучении детей в условиях военного положения.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что образование коллапсирует. По его словам, на пятый год полномасштабной войны власти не смогли защитить обучение от обстрелов.

"Верховная Рада пошла на трехнедельный перерыв, хотя должен был заслушать доклад Минобразования на фоне катастрофической ситуации с обучением детей. Образовательный процесс в Украине парализован. Укрытий критически не хватает, они не оборудованы должным образом. Детей 1-11 классов загоняют в подвал и называют это "подземной школой", но это фикция — обучать и учиться в таких условиях просто невозможно", — подчеркнул политик.

Парламентарий подчеркнул, что директора школ, учителя здесь ни при чем. Вопрос, по его словам, к государственной машине, которая вместо подготовки к обучению под обстрелами теряла время на суперменеджеров типа Оксена Лесового.

"Последствия такой "стратегии" представляют экзистенциальную угрозу для государства. Дети не получают знания, они не смогут претендовать на качественное высшее образование, стать конкурентоспособными на рынке труда. Украинцы привыкли к блекаутам и обстрелам, но как смириться с тем, что у твоего ребенка нет перспектив?”, — подчеркнул политик.

Нардеп объяснил, что подобная ситуация заставляет родителей вывозить детей за границу. Там они учат языки, адаптируются, развиваются.

"Сколько из них вернутся на Родину? В начале полномасштабной войны мы говорили о 50%. Сегодня наиболее оптимистичные прогнозы – это 10-15%. О каком демографическом и послевоенном восстановлении можно говорить, если в Украине не останется детей?", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по словам эксперта Рейтеровича, на самом деле руководит Верховной Радой.



