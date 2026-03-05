Це погана послуга для України: слова Зеленського викликали різко зворотну реакцію

Президент України Володимир Зеленський сьогодні своїми словами на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спричинив скандал. І скандал, ймовірно, не тільки в Україні.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що головний опонент Орбана на парламентських виборах, опозиціонер Петер Мадьяр розкритикував хамство Зеленського і встав на сторону угорського премʼєра.

“Очевидно, угорці, попри нелюбов і критику Орбана, не дозволять нікому ззовні принижувати і погрожувати своєму премʼєру, бо це про національну гідність. Згадайте ефект Білого дому, коли навіть опоненти захищали Володимира Олександровича…”, — зауважила політик.

За словами народної депутатки, Зеленський має унікальну здатність сваритися з усім світом і наживати ворогів.

“Орбан точно не друг України. Але ворог у нас в Кремлі, якщо що. Варто зосередитися на боротьбі з Путіним. Ті, хто пишуть подібні скетчі, роблять погану послугу Україні”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що слова Зеленського на адресу Орбана розлютили та здивували народних депутатів. Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що коли відповідальний за всю українську дипломатію верзе небезпечні дурниці — це вже стає не просто проблемою, а і небезпекою. За його словами, такі випади лише мобілізують прихильників Орбана. До того ж не тільки мобілізують.

Це привід для антиукраїнської пропаганди масово видавати тези про втручання української влади в угорські вибори.

Народний депутат Ярослав Железняк переконаний що краще дати Орбану програти, а такими словами Україна мобілізує його виборців.



