logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Це погана послуга для України: слова Зеленського викликали різко зворотну реакцію
commentss НОВИНИ Всі новини

Це погана послуга для України: слова Зеленського викликали різко зворотну реакцію

Народна депутатка Геращенко про здатність Зеленського з усіма сваритися

5 березня 2026, 20:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський сьогодні своїми словами на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спричинив скандал. І скандал, ймовірно, не тільки в Україні. 

Це погана послуга для України: слова Зеленського викликали різко зворотну реакцію

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що головний опонент Орбана на парламентських виборах, опозиціонер Петер Мадьяр розкритикував хамство Зеленського і встав на сторону угорського премʼєра. 

“Очевидно, угорці, попри нелюбов і критику Орбана, не дозволять нікому ззовні принижувати і погрожувати своєму премʼєру, бо це про національну гідність. Згадайте ефект Білого дому, коли навіть опоненти захищали Володимира Олександровича…”, — зауважила політик. 

За словами народної депутатки, Зеленський має унікальну здатність сваритися з усім світом і наживати ворогів. 

“Орбан точно не друг України. Але ворог у  нас в Кремлі, якщо що. Варто зосередитися на боротьбі з Путіним. Ті, хто пишуть подібні скетчі, роблять погану послугу Україні”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що слова Зеленського на адресу Орбана розлютили та здивували народних депутатів. Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що коли відповідальний за всю українську дипломатію верзе небезпечні дурниці — це вже стає не просто проблемою, а і небезпекою.  За його словами, такі випади лише мобілізують прихильників Орбана. До того ж не тільки мобілізують. 

Це привід для антиукраїнської пропаганди масово видавати тези про втручання української влади в угорські вибори. 

Народний депутат Ярослав Железняк переконаний що краще дати Орбану програти, а такими словами Україна мобілізує його виборців.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/irynagerashchenko/22538
Теги:

Новини

Всі новини