Це погана послуга для України: слова Зеленського викликали різко зворотну реакцію

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський сьогодні своїми словами на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спричинив скандал. І скандал, ймовірно, не тільки в Україні.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ірина Геращенко розповіла, що головний опонент Орбана на парламентських виборах, опозиціонер Петер Мадьяр розкритикував хамство Зеленського і встав на сторону угорського премʼєра.
За словами народної депутатки, Зеленський має унікальну здатність сваритися з усім світом і наживати ворогів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що слова Зеленського на адресу Орбана розлютили та здивували народних депутатів. Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що коли відповідальний за всю українську дипломатію верзе небезпечні дурниці — це вже стає не просто проблемою, а і небезпекою. За його словами, такі випади лише мобілізують прихильників Орбана. До того ж не тільки мобілізують.
Це привід для антиукраїнської пропаганди масово видавати тези про втручання української влади в угорські вибори.
Народний депутат Ярослав Железняк переконаний що краще дати Орбану програти, а такими словами Україна мобілізує його виборців.