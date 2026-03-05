logo

Это плохая услуга для Украины: слова Зеленского вызвали резко обратную реакцию
Это плохая услуга для Украины: слова Зеленского вызвали резко обратную реакцию

Народная депутат Геращенко о способности Зеленского со всеми ссориться

5 марта 2026, 20:31
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня своими словами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвал скандал. И скандал, вероятно, не только в Украине.

Это плохая услуга для Украины: слова Зеленского вызвали резко обратную реакцию

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ирина Геращенко рассказала, что главный оппонент Орбана на парламентских выборах, оппозиционер Петер Мадьяр раскритиковал хамство Зеленского и встал на сторону венгерского премьера.

"Очевидно, венгры, несмотря на нелюбовь и критику Орбана, не позволят никому извне унижать и угрожать своему премьеру, потому что это о национальном достоинстве. Вспомните эффект Белого дома, когда даже оппоненты защищали Владимира Александровича…", — отметила политик.

По словам народной депутатки, Зеленский обладает уникальной способностью ссориться со всем миром и наживать врагов.

"Орбан точно не друг Украины. Но враг у нас в Кремле, если что. Следует сосредоточиться на борьбе с Путиным. Те, кто пишут подобные скетчи, оказывают плохую услугу Украине", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что слова Зеленского в адрес Орбана разозлили и удивили народных депутатов. Народный депутат Владимир Арьев отметил, что когда ответственный за всю украинскую дипломатию несет опасные глупости — это уже становится не просто проблемой, а и опасностью. По его словам, такие выпады только мобилизуют поклонников Орбана. К тому же не только мобилизуют.

Это повод для антиукраинской пропаганды массово издавать тезисы о вмешательстве украинской власти в венгерские выборы.

Народный депутат Ярослав Железняк убежден, что лучше дать Орбану проиграть, а такими словами Украина мобилизует его избирателей.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/22538
