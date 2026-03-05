Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня своими словами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвал скандал. И скандал, вероятно, не только в Украине.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ирина Геращенко рассказала, что главный оппонент Орбана на парламентских выборах, оппозиционер Петер Мадьяр раскритиковал хамство Зеленского и встал на сторону венгерского премьера.
По словам народной депутатки, Зеленский обладает уникальной способностью ссориться со всем миром и наживать врагов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что слова Зеленского в адрес Орбана разозлили и удивили народных депутатов. Народный депутат Владимир Арьев отметил, что когда ответственный за всю украинскую дипломатию несет опасные глупости — это уже становится не просто проблемой, а и опасностью. По его словам, такие выпады только мобилизуют поклонников Орбана. К тому же не только мобилизуют.
Это повод для антиукраинской пропаганды массово издавать тезисы о вмешательстве украинской власти в венгерские выборы.
Народный депутат Ярослав Железняк убежден, что лучше дать Орбану проиграть, а такими словами Украина мобилизует его избирателей.