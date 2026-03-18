Це може обернутися повною кабалою для України: нардепи вже не приховують проблем

Швидкий вступ України до Європейського Союзу, відповідно до плану президента США Дональда Трампа, мав би стати одним із гарантій безпеки після завершення війни. Однак у Раді попереджають, що не всі умови європейців можуть бути прийнятними для України і варто ретельно аналізувати усі пропозиції та вимоги.

Верховна Рада.

Народна депутатка Анна Скороход зауважила, що дуже добре ставиться до Євросоюзу і до вступу України в ЄС. Однак, за її словами, до того, як кудись вступати, треба все прораховувати: що українцям це буде коштувати і які наслідки це матиме для України.

“Бо політика держав не може бути: “за все хороше, проти всього поганого”. І навіть “Ми за європейські цінності” не має нічого спільного зі стратегією розвитком держави. Євросоюз – це доволі складний механізм, де кожна країна відіграє свою роль і має певні обмеження, принаймні у розвитку своєї економіки і виробництва. Тому до того, як кудись іти і продавати суспільству вступ у ЄС як перемогу, давайте спочатку все прорахуємо”, — зауважила вона.

За словами народної депутатки, потрібно чітко зазначити, які умови готові приймати, адже вони сприятимуть розвитку держави, а які потрібно відкинути або змінити, бо вони, наприклад, знищують сільське господарство України.

“Звичайно, це страшно і важко робити державі, яка повністю залежить від партнерів у всьому. Проте — надважливо, щоб не влізти в кабалу і відстояти свої національні інтереси”, — підсумувала вона.

