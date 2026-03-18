Це може обернутися повною кабалою для України: нардепи вже не приховують проблем

Кречмаровская Наталия
Швидкий вступ України до Європейського Союзу, відповідно до плану президента США Дональда Трампа, мав би стати одним із гарантій безпеки після завершення війни. Однак у Раді попереджають, що не всі умови європейців можуть бути прийнятними для України і варто ретельно аналізувати усі пропозиції та вимоги.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зауважила, що дуже добре ставиться до Євросоюзу і до вступу України в ЄС. Однак, за її словами, до того, як кудись вступати, треба все прораховувати: що українцям це буде коштувати і які наслідки це матиме для України.
За словами народної депутатки, потрібно чітко зазначити, які умови готові приймати, адже вони сприятимуть розвитку держави, а які потрібно відкинути або змінити, бо вони, наприклад, знищують сільське господарство України.
