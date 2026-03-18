Это может обернуться полной кабалой для Украины: нардепы уже не скрывают проблем

Кречмаровская Наталия
Быстрое вступление Украины в Европейский Союз, согласно плану президента США Дональда Трампа, должно стать одной из гарантий безопасности после завершения войны. Однако в Раде предупреждают, что не все условия европейцев могут быть приемлемы для Украины и следует тщательно анализировать все предложения и требования.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что очень хорошо относится к Евросоюзу и к вступлению Украины в ЕС. Однако, по ее словам, до того, как куда-то поступать, нужно все просчитывать: что украинцам это будет стоить и какие последствия это будет иметь для Украины.
По словам народной депутатки, нужно четко отметить, какие условия готовы принимать, ведь они будут способствовать развитию государства, а какие нужно отвергнуть или изменить, потому что они, например, уничтожают сельское хозяйство Украины.
