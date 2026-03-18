Это может обернуться полной кабалой для Украины: нардепы уже не скрывают проблем

Быстрое вступление Украины в Европейский Союз, согласно плану президента США Дональда Трампа, должно стать одной из гарантий безопасности после завершения войны. Однако в Раде предупреждают, что не все условия европейцев могут быть приемлемы для Украины и следует тщательно анализировать все предложения и требования.

Верховная Рада.

Народная депутат Анна Скороход отметила, что очень хорошо относится к Евросоюзу и к вступлению Украины в ЕС. Однако, по ее словам, до того, как куда-то поступать, нужно все просчитывать: что украинцам это будет стоить и какие последствия это будет иметь для Украины.

"Потому что политика государств не может быть: "за все хорошее, против всего плохого". И даже "Мы за европейские ценности" не имеет ничего общего со стратегией развития государства. Евросоюз — это довольно сложный механизм, где каждая страна играет свою роль и имеет определенные ограничения, по крайней мере в развитии своей экономики и производства. Поэтому, прежде чем куда-то идти и продавать обществу вступление в ЕС как победу, давайте сначала все просчитаем”, — отметила она.

По словам народной депутатки, нужно четко отметить, какие условия готовы принимать, ведь они будут способствовать развитию государства, а какие нужно отвергнуть или изменить, потому что они, например, уничтожают сельское хозяйство Украины.

"Конечно, это страшно и трудно делать государству, которое полностью зависит от партнеров во всем. Однако — важно, чтобы не влезть в кабалу и отстоять свои национальные интересы", — подытожила она.

