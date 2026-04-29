Це кричущий сигнал: у Раді розгромили Зеленського через нові "плівки Міндича"

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв прокоментував нові обставини, пов’язані з так званими "плівками Міндіча", звернувши увагу на зміну фокуса з енергетичного сектору на оборонну сферу. На його думку, це є важливим сигналом, адже йдеться про ще більш чутливу галузь, яка безпосередньо впливає на національну безпеку.

Політик також натякнув на можливе коло фігурантів справи, зазначивши: "Якщо поруч із будинками Міндіча та Чернишова є "Вова" та "Андрій", то в принципі коло підозрюваних звужується до неможливого. Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав. Цей аргумент просто вибивається". Таким чином він підкреслив, що нові деталі можуть впливати на сприйняття відповідальності вищого керівництва держави.

Ар’єв зауважив, що чинне законодавство обмежує повноваження НАБУ щодо розслідування діяльності президента, однак не виключає можливості проведення слідчих дій стосовно інших високопосадовців, зокрема колишніх керівників Офісу президента. Він підкреслив: "Якщо підтвердиться, що Вова — це та особа, яку неможливо притягнути наразі до кримінальної відповідальності, то це означатиме тільки те, що в майбутньому вірогідність цього залишається".

Окремо депутат акцентував на важливості теми оборонної корупції, яка, за його словами, потребує особливої уваги. "Інша справа, що вочевидь реалізація повного обсягу з підозрами і затриманнями по корупції в оборонці лише попереду. Сподіваюсь, що НАБУ це робитиме без огляду на особистості та політичні обставини", — наголосив він.

На завершення Ар’єв попередив про можливі наслідки ігнорування таких проблем: "Але якщо ми робитимемо вигляд, що не помічаємо корупцію в оборонці, про яку відомо нашим партнерам, то це означатиме для наших партнерів, що ми є ненадійними". Він додав, що це може негативно вплинути на рівень міжнародної підтримки України, особливо у сфері оборони.

