logo_ukra

BTC/USD

76586

ETH/USD

2300.56

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Це кричущий сигнал: у Раді розгромили Зеленського через нові "плівки Міндича"
commentss НОВИНИ Всі новини

Це кричущий сигнал: у Раді розгромили Зеленського через нові "плівки Міндича"

Ар’єв вважає, що НАБУ не має повноважень розслідувати діяльність президента, однак може проводити слідчі дії щодо колишнього керівника Офісу президента

29 квітня 2026, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв прокоментував нові обставини, пов’язані з так званими "плівками Міндіча", звернувши увагу на зміну фокуса з енергетичного сектору на оборонну сферу. На його думку, це є важливим сигналом, адже йдеться про ще більш чутливу галузь, яка безпосередньо впливає на національну безпеку.

Фото: з відкритих джерел

Політик також натякнув на можливе коло фігурантів справи, зазначивши: "Якщо поруч із будинками Міндіча та Чернишова є "Вова" та "Андрій", то в принципі коло підозрюваних звужується до неможливого. Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав. Цей аргумент просто вибивається". Таким чином він підкреслив, що нові деталі можуть впливати на сприйняття відповідальності вищого керівництва держави.

Ар’єв зауважив, що чинне законодавство обмежує повноваження НАБУ щодо розслідування діяльності президента, однак не виключає можливості проведення слідчих дій стосовно інших високопосадовців, зокрема колишніх керівників Офісу президента. Він підкреслив: "Якщо підтвердиться, що Вова — це та особа, яку неможливо притягнути наразі до кримінальної відповідальності, то це означатиме тільки те, що в майбутньому вірогідність цього залишається". 

Окремо депутат акцентував на важливості теми оборонної корупції, яка, за його словами, потребує особливої уваги. "Інша справа, що вочевидь реалізація повного обсягу з підозрами і затриманнями по корупції в оборонці лише попереду. Сподіваюсь, що НАБУ це робитиме без огляду на особистості та політичні обставини", — наголосив він.

На завершення Ар’єв попередив про можливі наслідки ігнорування таких проблем: "Але якщо ми робитимемо вигляд, що не помічаємо корупцію в оборонці, про яку відомо нашим партнерам, то це означатиме для наших партнерів, що ми є ненадійними". Він додав, що це може негативно вплинути на рівень міжнародної підтримки України, особливо у сфері оборони. 

Як вже писали "Коментарі", у Чорному морі українські військові здійснили атаку на підсанкційний танкер MARQUISE, використавши два морські безпілотні катери-камікадзе. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, уточнивши деталі проведеної операції.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини