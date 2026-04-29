Это кричащий сигнал: в Раде разгромили Зеленского из-за новых "пленок Миндича"
commentss НОВОСТИ Все новости

Это кричащий сигнал: в Раде разгромили Зеленского из-за новых "пленок Миндича"

Арьев считает, что у НАБУ нет полномочий расследовать деятельность президента, однако может проводить следственные действия в отношении бывшего руководителя Офиса президента

29 апреля 2026, 13:40
Клименко Елена

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев прокомментировал новые обстоятельства, связанные с так называемыми "пленками Миндича", обратив внимание на изменение фокуса из энергетического сектора в оборонную сферу. По его мнению, это важный сигнал, ведь речь идет о еще более чувствительной отрасли, которая напрямую влияет на национальную безопасность.

Политик также намекнул на возможный круг фигурантов дела, отметив: "Если рядом с домами Миндича и Чернышева есть "Вова" и "Андрей", то в принципе круг подозреваемых сужается к невозможному. Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал. Этот аргумент просто выбивается". Таким образом, он подчеркнул, что новые детали могут влиять на восприятие ответственности высшего руководства государства.

Арьев отметил, что действующее законодательство ограничивает полномочия НАБУ по расследованию деятельности президента, однако не исключает возможности проведения следственных действий в отношении других чиновников, в частности бывших руководителей Офиса президента. Он подчеркнул: "Если подтвердится, что Вова — это лицо, которое невозможно привлечь к уголовной ответственности, то это будет означать только то, что в будущем вероятность этого остается".  

Отдельно депутат акцентировал внимание на важности темы оборонной коррупции, которая, по его словам, требует особого внимания. "Другое дело, что очевидно реализация полного объема с подозрениями и задержаниями по коррупции в оборонке только впереди. Надеюсь, что НАБУ это будет делать без учета личности и политических обстоятельств", — подчеркнул он.

В завершение Арьев предупредил о возможных последствиях игнорирования таких проблем: "Но если мы будем делать вид, что не замечаем коррупцию в оборонке, о которой известно нашим партнерам, то это будет означать для наших партнеров, что мы ненадежны". Он добавил, что это может негативно отразиться на уровне международной поддержки Украины, особенно в сфере обороны.  

Как уже писали "Комментарии", в Черном море украинские военные совершили атаку на подсанкционный танкер MARQUISE, использовав два морских беспилотных катера-камикадзе. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, уточнив подробности проведенной операции.



