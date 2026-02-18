logo_ukra

Політика України 2026 "Це ганьбить Україну та допомагає ворогу": українці радикально налаштовані проти "представників влади"
"Це ганьбить Україну та допомагає ворогу": українці радикально налаштовані проти “представників влади”

Народний депутат Мазурашу повідомив, що частина українців радикально налаштована проти “бусифікаторів”

18 лютого 2026, 13:44
В мережі інтернет поширюється новина, що в приміщенні ТЦК в Коломиї (Івано-Франківська область) стався теракт — вночі пролунав потужний вибух. Повідомляється, що всередині приміщення будівлі повилітали всі шибки. Потерпілих внаслідок вибуху немає, обставини інциденту з’ясовують правоохоронці. 

"Це ганьбить Україну та допомагає ворогу": українці радикально налаштовані проти “представників влади”

Україна. Ілюстративне фото

Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що чи це теракт в будівлі ТЦК, чи якась побутова причина — більше буде відомо згодом. Однак, за його словами, це тривожний дзвіночок. Якщо ж говорити про ризики збільшення кількості агресивних дій проти “бусифікаторів”, то на думку нардепа, це очевидно.

“Просто шкідництво з боку “бусифікаторів” настільки масштабне, що, припускаю, вже дуже багато співгромадян задумуються над тим, а як же реально боротися проти цих знущань з боку “представників держави” (під прикриттям “мобілізаційної роботи”). І, так, є і достатньо радикально налаштовані… Я теж чую таке під час спілкування з виборцями…”, — пояснив політик. 

Нардеп зазначив, чи усвідомлюють ці ризики шкідники, які “бусифікацією” ганьблять Україну і допомагають ворогам. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет не зменшується кількість відео силової мобілізації. На проблему звернув увагу вже і президент України Володимир Зеленський — доручив виправити ситуацію, однак поки результатів мало. Силову мобілізацію критикують і народні депутати. 

За словами нардепа Мазурашу, зовнішні вороги вбивають і знищують кулями, гранатами, снарядами, ракетами… І поки що, слава Богу, не застосовують ядерну зброю, як засіб дуже масового знищення, зауважив він. А ось внутрішні вороги, за словами політика, вже давно використовують засіб масового знищення України і Українського народу. І цей засіб — це "бусифікація".



Джерело: https://t.me/nardepSN/2922
