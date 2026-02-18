"Це ганьбить Україну та допомагає ворогу": українці радикально налаштовані проти “представників влади”

В мережі інтернет поширюється новина, що в приміщенні ТЦК в Коломиї (Івано-Франківська область) стався теракт — вночі пролунав потужний вибух. Повідомляється, що всередині приміщення будівлі повилітали всі шибки. Потерпілих внаслідок вибуху немає, обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Україна. Ілюстративне фото

Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що чи це теракт в будівлі ТЦК, чи якась побутова причина — більше буде відомо згодом. Однак, за його словами, це тривожний дзвіночок. Якщо ж говорити про ризики збільшення кількості агресивних дій проти “бусифікаторів”, то на думку нардепа, це очевидно.

“Просто шкідництво з боку “бусифікаторів” настільки масштабне, що, припускаю, вже дуже багато співгромадян задумуються над тим, а як же реально боротися проти цих знущань з боку “представників держави” (під прикриттям “мобілізаційної роботи”). І, так, є і достатньо радикально налаштовані… Я теж чую таке під час спілкування з виборцями…”, — пояснив політик.

Нардеп зазначив, чи усвідомлюють ці ризики шкідники, які “бусифікацією” ганьблять Україну і допомагають ворогам.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в мережі інтернет не зменшується кількість відео силової мобілізації. На проблему звернув увагу вже і президент України Володимир Зеленський — доручив виправити ситуацію, однак поки результатів мало. Силову мобілізацію критикують і народні депутати.

За словами нардепа Мазурашу, зовнішні вороги вбивають і знищують кулями, гранатами, снарядами, ракетами… І поки що, слава Богу, не застосовують ядерну зброю, як засіб дуже масового знищення, зауважив він. А ось внутрішні вороги, за словами політика, вже давно використовують засіб масового знищення України і Українського народу. І цей засіб — це "бусифікація".