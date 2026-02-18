"Это позорит Украину и помогает врагу": украинцы радикально настроены против "представителей власти"

В сети интернет распространяется новость, что в помещении ТЦК в Коломне (Ивано-Франковская область) произошел теракт – ночью раздался мощный взрыв. Сообщается, что внутри помещения здания вылетели все стекла. Пострадавших в результате взрыва нет, обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Украина. Иллюстративное фото

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что это теракт в здании ТЦК, или какая-то бытовая причина — больше будет известно впоследствии. Однако, по его словам, это тревожный колокольчик. Если же говорить о рисках увеличения количества агрессивных действий против "бусификаторов", то, по мнению нардепа, это очевидно.

"Просто вредительство со стороны "бусификаторов" настолько масштабно, что, предполагаю, уже очень много сограждан задумываются над тем, а как же реально бороться против этих издевательств со стороны "представителей государства" (под прикрытием "мобилизационной работы"). И, да, есть и достаточно радикально настроены... Я тоже слышу такое во время общения".

Нардеп отметил, осознают ли эти риски вредители, которые "бусификацией" позорят Украину и помогают врагам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сети интернет не уменьшается количество видео силовой мобилизации. На проблему обратил внимание уже и президент Украины Владимир Зеленский – поручил исправить ситуацию, однако пока результатов мало. Силовую мобилизацию критикуют и народные депутаты.

По словам нардепа Мазурашу, внешние враги убивают и уничтожают пулями, гранатами, снарядами, ракетами… И пока, слава Богу, не применяют ядерное оружие как средство очень массового уничтожения, заметил он. А вот внутренние враги, по словам политика, уже давно используют средства массового уничтожения Украины и Украинского народа. И это средство – это "бусификация".