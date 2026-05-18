Бусифікація, корупція і безкарність: в Раді заявили про жорсткі рішення щодо ТЦК

У Верховній Раді розповіли, як вирішити проблему з ТЦК в Україні.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що бусифікацією, корупцією та безкарністю ТЦК дискредитували себе остаточно. Перейменування, за його словами, вже не допоможе.

“ТЦК уже неможливо просто “перейменувати” чи косметично “реформувати”. Цю структуру треба розігнати, бо вона повністю дискредитувала себе – в очах і цивільних, і військових. Сьогодні територіальні центри комплектування асоціюються не із захистом держави, а з бусифікацією, побиттям людей, корупцією і повною безкарністю. І це не російське ІПСО чи штучний інтелект – це те, до чого дійшла сама система”, — зазначив політик.

Народний депутат нагадав, як на початку повномасштабної війни люди самі стояли в чергах до військкоматів. Тоді, за його словами, була мотивація, довіра і бажання захищати країну.

“Але влада втратила цей момент. Тоді не створювали резерви, казали, що “людей вистачає”, не думали про ротації і терміни служби. А потім країна почала бачити мільйони готівки, дорогі автомобілі, маєтки та корупційні схеми в ТЦК. Приклади, як одні можуть “вирішити питання”, а інших ловлять просто на вулицях. Як добровольці роками сидять на передовій без чітких термінів служби і з зарплатами, які не ростуть, а знецінюються. Тоді й почалася масова зневіра”, — наголосив парламентар.

І тепер, за його словами, змінити ситуацію буде надзвичайно важко. І зміни назв або передача функцій до поліції точно не допоможуть, переконаний він.

Народний депутат зауважив, що потрібно встановити чесні правила для всіх.

“Чіткі терміни служби, ротації, рекрутинг, гідні виплати і мотиваційні програми для тих, хто йде служити. Люди мають бачити, що система працює справедливо, а не за принципом: у кого є гроші – тому можна все, а хто не має зв’язків чи можливостей – того просто запхають у бус!”, — підсумував нардеп.

