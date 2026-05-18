Бусификация, коррупция и безнаказанность: в Раде заявили о жестких решениях по ТЦК

В Верховной Раде рассказали, как решить проблему с ТЦК в Украине.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что бусификацией, коррупцией и безнаказанностью ТЦК дискредитировали себя окончательно. Переименование, по его словам, уже не поможет.

"ТЦК уже невозможно просто "переименовать" или косметически "реформировать". Эту структуру надо разогнать, потому что она полностью дискредитировала себя — в глазах и гражданских, и военных. Сегодня территориальные центры комплектования ассоциируются не с защитой государства, а с бусификацией, избиением людей, коррупцией и полной безнаказанностью. И это не российское ИПСО или искусственный интеллект – это то, до чего дошла сама система”, – отметил политик.

Народный депутат напомнил, как в начале полномасштабной войны люди сами стояли в очередях к военкоматам. Тогда, по его словам, была мотивация, доверие и желание защищать страну.

"Но власти потеряли этот момент. Тогда не создавали резервы, говорили, что "людей хватает", не думали о ротациях и сроках службы. А потом страна начала видеть миллионы наличных денег, дорогие автомобили, поместья и коррупционные схемы в ТЦК. Примеры, как одни могут "решить вопрос", а других ловят прямо на улицах. Как добровольцы годами сидят на передовой без четких сроков службы и с нерастущими, а обесценивающимися зарплатами. Тогда и началось массовое разочарование”, — подчеркнул парламентарий.

И теперь, по его словам, изменить ситуацию будет очень тяжело. И изменения названий или передача функций полиции точно не помогут, убежден он.

Народный депутат отметил, что нужно установить честные правила для всех.

"Четкие сроки службы, ротации, рекрутинг, достойные выплаты и мотивационные программы для тех, кто идет служить. Люди должны видеть, что система работает справедливо, а не по принципу: у кого есть деньги – тому можно все, а кто не имеет связей или возможностей – того просто запихнут в бус!", — подытожил нардеп.

