Бунт в Раде из-за Федорова: назначение Клименко в Минобороны оказалось под угрозой

Назначение Игоря Клименко новым министром обороны Украины может оказаться под угрозой. По информации журналиста Евгения Плинского, в Верховной Раде не хватает голосов для поддержки кандидатуры действующего министра внутренних дел, которого президент Владимир Зеленский предложил вместо Михаила Федорова.

Назначение Клименко вместо Федорова под угрозой. Фото из открытых источников

Как пишет Плинский, проблема заключается не в личности Клименко на возможном посту министра обороны, а в общественной реакции на решение об увольнении Федорова. Журналист утверждает, что многие депутаты не готовы голосовать вопреки настроениям избирателей, массово поддержавшим бывшего главу Минобороны.

"Большое количество народных депутатов не готово голосовать за назначение Игоря Клименко министром обороны. Голосов нет. И дело здесь не в нем. Претензий к Клименко у депутатов нет. Просто нардепы не готовы идти вопреки обществу, которое взорвалось поддержкой Михаила Федорова. Слишком понятны всем причины его отставки. Именно поэтому сотни ветеранов, военных, медийщиков и неравнодушных граждан вышли сегодня на "картонный майдан"", — написал Плинский.

Журналист также отметил, что окончательное решение депутатов будет зависеть от нескольких факторов: масштабов протестов, позиции руководства парламентских фракций, а также реакции Офиса президента на общественное недовольство.

О возможных затруднениях с голосованием заявили и народные депутаты. Представитель "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что вопрос назначения министра обороны пока остается открытым и он не будет поддерживать кандидатуру Клименко.

"Неизвестно, будут ли сегодня рассматривать назначение министра обороны. Этот вопрос пока остается открытым. Я точно не буду голосовать за кандидатуру Клименко на должность министра обороны", — отметил Гончаренко.

Похожую позицию озвучила народная депутат Марьяна Безугла.

"Моя позиция относительно сегодня: Голосую за Кабмин, Сибигу, Выговского. Это о стабильности государства. НЕ голосую за Клименко против Федорова. Планирую посетить протесты", — отметила Безугла.

Накануне Владимир Зеленский сообщил депутатам фракции "Слуга народа", что не будет вносить кандидатуру Михаила Федорова в новый состав правительства. Сам Федоров уже подтвердил, что покидает Министерство обороны, а его отставка повлекла за собой волну критики и акций поддержки в разных городах Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции ЕС на решение Зеленского уволить Федорова с Минобороны.

Также "Комментарии" писали, что по всей Украине начались протесты из-за отставки Федорова. Люди вышли на улицы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других городах.