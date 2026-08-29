Буданов змінює образ: що здивувало в його новому інтерв’ю Мосейчук

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Кравцев Сергей
Публічний образ Кирила Буданова стрімко змінюється: ще недавно його сприймали передусім як керівника військової розвідки, а тепер він дедалі активніше присутній у політичному порядку денному. Резонансне інтерв'ю Наталії Мосейчук лише посилило увагу до його заяв про державу, національну єдність, історичну пам'ять та кадрову політику. Чи формується навколо Буданова нове політичне позиціонування? Чому у його риториці дедалі помітнішими стають консервативні акценти? І що може означати така трансформація його публічного образу напередодні можливих політичних змін? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
У мережі активно обговорюють інтерв'ю голови ОП Кирила Буданова, яке він дав Наталії Мосейчук. Відтак, дедалі чіткіше видно, що Кирило Олексійович цілком явно мітить у нішу українського консерватора. Про це розповів політолог Ігор Чаленко.
Експерт акцентує, це проявляється не лише в окремих заявах, а в системі акцентів. Зокрема, це історична тяглість, традиція, сильна держава, національна ідентичність, суспільна єдність.
За його словами, показовий момент – розмова про Національний пантеон. Буданов фактично відмовляється від логіки "відсікання" суперечливих постатей української історії й говорить про необхідність "забирати до себе" людей різних епох, які здобували славу і волю. Особливо це було показово при обговоренні Корольова. Та й місце проведення інтерв'ю – не ОП, а "Батьківщина-мати" – теж є підкресленням такого підходу.
Ігор Чаленко зауважує, цікаво, що і кейс з Мудрою тут теж змогли вплести. Тобто консервативний дискурс у нього поєднується з культом інституційної сталості. Буданов пояснює небажання одномоментно змінювати людей в ОП саме необхідністю зберігати інституційну пам’ять і поступово реформувати систему.
Журналіст, блогер та телеведуча Марина Данилюк-Ярмолаєва зазначає, перше, що кидається в очі після перегляду інтерв’ю, перетворення Буданова-розвідника – загадкового полководця в типового Буданова-апаратчика та типового працівника канцелярії. Раніше динаміки додавав кіт Гюнтер і ота фірмова жаба в акваріумі, тепер зʼявилось чимало шаблонних фраз і заготовок, які ми уже чули з чужих вуст.
Вона зауважує, Буданов визнав, що не читав резонансну статтю Інни Вєдєрнікової "Виродження влади". І це вкрай погано, бо молодий і прогресивний багатообіцяючий політик має читати подібні матеріали, а не хизуватись тим, що ти живеш у рожевому світі.
Журналіст, підсумовує, за іронією долі – Буданов почав публічну карʼєру з негарного скандалу Вагнергейт. Зараз його непрямо, але виваляли у контакті з Міндічем.
Також видання "Коментарі" повідомляло – щонайменше 30 тисяч людей на місяць: Буданов озвучив критичні потреби у мобілізації.