Буданов меняет образ: что удивило в его новом интервью Мосейчук

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Кравцев Сергей
Публичный образ Кирилла Буданова стремительно меняется: еще недавно его воспринимали прежде всего как руководителя военной разведки, а теперь он все активнее присутствует в политической повестке дня. Резонансное интервью Натальи Мосейчук лишь усилило внимание к его заявлениям о государстве, национальном единстве, исторической памяти и кадровой политике. Формируется ли вокруг Буданова новое политическое позиционирование? Почему в его риторике все более заметными становятся консервативные акценты? И что может означать такая трансформация его публичного образа в преддверии возможных политических перемен? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
В сети активно обсуждают интервью главы ОП Кирилла Буданова, которое он дал Наталье Мосейчук. Следовательно, все отчетливее видно, что Кирилл Алексеевич явно метит в нишу украинского консерватора. Об этом рассказал политолог Игорь Чаленко.
Эксперт акцентирует, это проявляется не только в отдельных заявлениях, но и в системе акцентов. В частности, это историческая тяга, традиция, сильное государство, национальная идентичность, общественное единство.
По его словам, показательный момент – разговор о Национальном пантеоне. Буданов фактически отказывается от логики "отсечения" противоречивых фигур украинской истории и говорит о необходимости "забирать к себе" людей разных эпох, обретающих славу и волю. Особенно это было показательно при обсуждении Королева. Да и место проведения интервью – не ОП, а "Батькивщина-мать" – тоже является подчеркиванием такого подхода.
Игорь Чаленко отмечает, интересно, что и кейс с Мудрой здесь тоже смогли вплести. То есть, консервативный дискурс у него сочетается с культом институционального постоянства. Буданов объясняет нежелание сиюминутно менять людей в ОП именно необходимостью сохранять институциональную память и постепенно реформировать систему.
Журналист, блогер и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что первое, что бросается в глаза после просмотра интервью, превращение Буданова-разведчика – загадочного полководца в типичного Буданова-аппаратчика и типичного работника канцелярии. Раньше динамики добавлял кот Гюнтер и фирменная лягушка в аквариуме, теперь появилось немало шаблонных фраз и заготовок, которые мы уже слышали из чужих уст.
Она отмечает, Буданов признал, что не читал резонансную статью Инны Ведерниковой "Вырождение власти". И это крайне плохо, потому что молодой и прогрессивный многообещающий политик должен читать подобные материалы, а не кичиться тем, что ты живешь в розовом мире.
Журналист, подытоживает, по иронии судьбы – Буданов начал публичную карьеру по некрасивому скандалу Вагнергейт. Сейчас его косвенно, но вывалили в контакте с Миндичем.
Также издание "Комментарии" сообщало — по меньшей мере 30 тысяч человек в месяц: Буданов озвучил критические потребности в мобилизации.