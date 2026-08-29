Буданов меняет образ: что удивило в его новом интервью Мосейчук

Публичный образ Кирилла Буданова стремительно меняется: еще недавно его воспринимали прежде всего как руководителя военной разведки, а теперь он все активнее присутствует в политической повестке дня. Резонансное интервью Натальи Мосейчук лишь усилило внимание к его заявлениям о государстве, национальном единстве, исторической памяти и кадровой политике. Формируется ли вокруг Буданова новое политическое позиционирование? Почему в его риторике все более заметными становятся консервативные акценты? И что может означать такая трансформация его публичного образа в преддверии возможных политических перемен? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Показательный момент – разговор о Национальном пантеоне

В сети активно обсуждают интервью главы ОП Кирилла Буданова, которое он дал Наталье Мосейчук. Следовательно, все отчетливее видно, что Кирилл Алексеевич явно метит в нишу украинского консерватора. Об этом рассказал политолог Игорь Чаленко.

Эксперт акцентирует, это проявляется не только в отдельных заявлениях, но и в системе акцентов. В частности, это историческая тяга, традиция, сильное государство, национальная идентичность, общественное единство.

"Обратите внимание, что говоря о возвращении фигур разных исторических эпох, Буданов прямо поддерживает движение Украины "в правую сторону". Причем не только во время войны, но и после нее. В то же время, это не радикальный правый дискурс, не националистический крен. Напротив, он сочетается с упором на стабильность государства, институциональность и недопущение внутреннего раскола", – отметил эксперт.

По его словам, показательный момент – разговор о Национальном пантеоне. Буданов фактически отказывается от логики "отсечения" противоречивых фигур украинской истории и говорит о необходимости "забирать к себе" людей разных эпох, обретающих славу и волю. Особенно это было показательно при обсуждении Королева. Да и место проведения интервью – не ОП, а "Батькивщина-мать" – тоже является подчеркиванием такого подхода.

Игорь Чаленко отмечает, интересно, что и кейс с Мудрой здесь тоже смогли вплести. То есть, консервативный дискурс у него сочетается с культом институционального постоянства. Буданов объясняет нежелание сиюминутно менять людей в ОП именно необходимостью сохранять институциональную память и постепенно реформировать систему.

"Удовлетворит ли это людей, которые продолжают раскручивать "Фореста..."? Вряд ли. Но, по крайней мере, антикризис лучше двух небольших фраз до этого. Таким образом, сейчас Буданов все больше выглядит не просто как представитель силового блока, которого по воле судьбы занесло на Банковую, а как очерченный выразитель правоконсервативного политического позиционирования. К слову, когда-то подобное позиционирование пытались сделать эксочителю СБУ Игорю Смешко, но не взлетело...", – отметил политолог.

У Буданова теперь появилось немало шаблонных фраз и заготовок

Журналист, блогер и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что первое, что бросается в глаза после просмотра интервью, превращение Буданова-разведчика – загадочного полководца в типичного Буданова-аппаратчика и типичного работника канцелярии. Раньше динамики добавлял кот Гюнтер и фирменная лягушка в аквариуме, теперь появилось немало шаблонных фраз и заготовок, которые мы уже слышали из чужих уст.

"Итак, Буданов над склонами Днепра пожалел о "колебаниях в обществе и из-за отсутствия единства". Душа за государство болит. Чтобы описать, что у нас происходит – системный или политический кризис – Буданов подобрал слово "напряжение". Буданов подтвердил, что он существует в общественных обсуждениях по поводу его упоминаний по делу "Форрест Гамп". "Это проблема, когда у нас в обществе развешивают ярлыки". Мэйби, бейби, но любая связка в одном предложении с фамилией Миндич – это уже черная метка. Ибо эта фамилия стала символом коррупции, кумовства и использования ресурсов государства в войне как собственной тумбочки. О картонке "Облако-черт!" было интересно. Здесь Буданова, как военного смутило такую формулировку. И он намекнул, что личность этого митингующего выяснили, и он не воевал. Это у нас сбушники с незабываемыми барсетками и туфлями под багги – уже такие досье собирают на гражданских митингах?", – отметила журналист.

Она отмечает, Буданов признал, что не читал резонансную статью Инны Ведерниковой "Вырождение власти". И это крайне плохо, потому что молодой и прогрессивный многообещающий политик должен читать подобные материалы, а не кичиться тем, что ты живешь в розовом мире.

"Легко укусили вдвоем Залужного. Заговорили о таинственных людях, которые "спрятали погоны и становились гражданскими". Буданов похвастал, что он не становился и в погонах. Ответ о топ-коррупции был неубедительным. Буданов не знает, можно ли ее возглавить или побороть, и вообще, что у суда есть свое слово сказать, потому что может оказаться не совсем так. Так же было интересно услышать, почему Буданов не поменял людей по наследству Ермака. И дальше была печь об институциональной памяти, поэтому людей нельзя менять – собственно, ясно, почему на мероприятиях мы часто видим лысую незабываемую голову Татарова", – отметила Марина Данилюк-Ярмолаева.

Журналист, подытоживает, по иронии судьбы – Буданов начал публичную карьеру по некрасивому скандалу Вагнергейт. Сейчас его косвенно, но вывалили в контакте с Миндичем.

Также издание "Комментарии" сообщало — по меньшей мере 30 тысяч человек в месяц: Буданов озвучил критические потребности в мобилизации.



