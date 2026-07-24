Буданов включився у мирний трект: які важливі зустрічі відбулися

Відставки, протести, зміна військового командування. На цьому тлі непомітно пройшли важливі зустрічі за участі керівника Офісу президента Буданова. Одна зустріч, друга, третя. Американці, НАТО, Туреччина, переговорники найвищого рівня. І, якщо скласти все це докупи, виходить досить цікава картина: військово-дипломатична робота України триває в режимі 24/7. Про це розповів політолог Олексій Голобуцький.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Експерт зауважує, у центрі цих процесів Буданов. Причому він одночасно веде два треки, які дехто чомусь досі намагається розділяти: перемовини про завершення війни та посилення України зброєю. Хоча насправді це все паралельні дороги, які сходяться в одну. Бо дипломатія без сили швидко перетворюється на прохання, а сила без дипломатії не завжди дає можливість правильно конвертувати успіхи на полі бою в політичний результат.

Олексій Голобуцький наголошує, саме тому важлива участь Буданова у розмові з ключовими американськими переговорниками – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Тема – безперечно, переговорний процес. А перед цим – зустріч із Послом США при НАТО Метью Вітакером, командуванням місії НАТО та американськими дипломатами. Там теж без дипломатичного туману. Обговорювали максимально практичні речі – аж до можливості ліцензованого виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для Patriot.

"Тобто поки одні розповідають, що переговори нібито означають послаблення оборони, реальність має дещо інакший вигляд. Україна говорить про мир і водночас працює над тим, щоб мати більше зброї, більше можливостей і значно сильнішу позицію за столом", – зазначив аналітик.

За його словами, окремий напрям — Туреччина. З Хаканом Фіданом Буданова пов’язують не протокольні рукостискання перед камерами, а роки спільної роботи ще з тих часів, коли Фідан очолював турецьку розвідку. Такі зв’язки за один саміт не будуються. І тепер саме через цей контакт Україна координує з Анкарою пошук інструментів, які могли б повернути переговорний процес до життя. Не провести ще одну зустріч заради фотографії. Не створити видимість дипломатичної активності. А запустити справжній процес, здатний привести до сталого і справедливого миру.

"І тут є ще один важливий момент, який проходить червоною ниткою через усі ці зустрічі. Українські далекобійні та середні удари по території Росії. Це прямий тиск на російську економіку, еліти й загалом суспільство. Поки війна для більшості росіян існувала десь далеко, Кремль міг удавати, що все йде за планом. Але коли наслідки війни прилітають до нафтопереробних заводів, оборонних підприємств і стратегічних об’єктів, план раптом починає виглядати не таким уже й геніальним. А удари по тому ж Вайлдберріз – змусили верещати залишки суспільства, які ще є в рф. І саме це поступово змінює розрахунки всередині росії", – заважив експерт.

Він наголошує, отже, формула, яку зараз просуває Буданов, доволі проста: шукати шлях до миру, але не з порожніми руками. Посилювати дипломатичний тиск, але підкріплювати його військовими аргументами. Говорити з партнерами про переговори й одночасно домовлятися про ракети для Patriot. Бо справедливий мир не народжується з російської доброї волі. До нього ворога доводиться підштовхувати. І бажано – дуже переконливо.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити.



