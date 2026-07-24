Буданов включился в мирный трект: какие важные встречи прошли

Отставки, протесты, смена военного командования. На этом фоне незаметно прошли важные встречи с участием руководителя Офиса президента Буданова. Одна встреча, вторая, третья. Американцы, НАТО, Турция, переговорщики высочайшего уровня. И, если сложить все это вместе, получается довольно интересная картина: военно-дипломатическая работа Украины продолжается в режиме 24/7. Об этом рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что в центре этих процессов Буданов. Причем он одновременно ведет два трека, которые почему-то до сих пор пытается разделять: переговоры о завершении войны и усилении Украины оружием. Хотя на самом деле это все параллельные сходящиеся в одну дороги. Ибо дипломатия без силы быстро превращается в просьбу, а сила без дипломатии не всегда дает возможность правильно конвертировать успехи на поле боя в политический результат.

Алексей Голобуцкий отмечает, именно поэтому важно участие Буданова в разговоре с ключевыми американскими переговорщиками – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тема – безусловно, переговорный процесс. Перед этим – встреча с Послом США при НАТО Мэтью Витакером, командованием миссии НАТО и американскими дипломатами. Там тоже без дипломатического тумана. Обсуждали максимально практические вещи – вплоть до возможности лицензированного производства в Украине ракет-перехватчиков Patriot.

"То есть пока одни рассказывают, что переговоры якобы означают ослабление обороны, реальность выглядит несколько иным. Украина говорит о мире и в то же время работает над тем, чтобы иметь больше оружия, больше возможностей и гораздо более сильную позицию за столом", – отметил аналитик.

По его словам, отдельное направление – Турция. С Хаканом Фиданом Будановым связывают не протокольные рукопожатия перед камерами, а годы совместной работы еще с тех пор, когда Фидан возглавлял турецкую разведку. Такие связи за один саммит не строятся. И теперь именно благодаря этому контакту Украина координирует с Анкарой поиск инструментов, которые могли бы вернуть переговорный процесс к жизни. Не провести еще одну встречу ради фотографии. Не создать видимость дипломатической активности. А запустить подлинный процесс, способный привести к устойчивому и справедливому миру.

"И здесь есть еще один важный момент, проходящий красной нитью через все эти встречи. Украинские дальнобойные и средние удары на территории России. Это прямое давление на российскую экономику, элиты и общество. Пока война для большинства россиян существовала где-то далеко, Кремль мог притворяться, что все идет по плану. Но когда последствия войны прилетают к нефтеперерабатывающим заводам, оборонным предприятиям и стратегическим объектам, план вдруг начинает выглядеть не таким уж гениальным. А удары по тому же Уайлдберризу – заставили визжать остатки общества, которые еще есть в России. И именно это постепенно меняет расчеты внутри России", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, следовательно, формула, которую сейчас продвигает Буданов, довольно проста: искать путь к миру, но не с пустыми руками. Усиливать дипломатическое давление, но подкреплять его военными доводами. Говорить с партнерами о переговорах и одновременно договариваться о ракетах для Patriot. Ибо справедливый мир не рождается по русской доброй воле. К нему врага приходится подталкивать. И желательно – очень убедительно.

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