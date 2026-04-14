Буданов откровенно рассказал о спорах с Зеленским

Кравцев Сергей
Руководитель Офиса президента и эксначальник Главного управления разведки заявил, что он не боится не соглашаться с главой государства Владимиром Зеленским и отстаивать свою точку зрения. Как информирует портал "Комментарии", свою позицию Буданов озвучил в интервью "Bloomberg".
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Он также назвал неправильным предположение о том, что Зеленский предложил ему должность руководителя ОП, потому что боялся роста популярности руководителя ГУР и хотел сохранить его в своем окружении.
На вопрос, может ли он баллотироваться в президенты, когда придет время, руководитель ОП ответил больше, чем интригующе, он назвал этот вопрос интересным и попросил задать следующий.
В ходе общения Буданов рассказал, что Украина сознательно скрывает детали неофициальных контактов с Россией, чтобы не ослабить собственные позиции на переговорах.
По его словам, Киев поддерживает ограниченные и закрытые каналы коммуникации с представителями российской стороны. Речь идет о тех, кто, несмотря на политическую риторику, здраво оценивает ситуацию на фронте и реальные ресурсы обеих стран. Такие контакты, как отметил Буданов, позволяют Украине лучше понимать возможные сценарии развития событий и позиции Москвы. При этом украинская сторона намеренно не раскрывает подробности этих диалогов.
Буданов подчеркнул, что любая публичность или давление на участников переговоров со стороны РФ может привести к серьезным последствиям.