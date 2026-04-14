Буданов откровенно рассказал о спорах с Зеленским

Руководитель Офиса президента и эксначальник Главного управления разведки заявил, что он не боится не соглашаться с главой государства Владимиром Зеленским и отстаивать свою точку зрения. Как информирует портал "Комментарии", свою позицию Буданов озвучил в интервью "Bloomberg".

"Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу спорить с кем угодно", – отметил Кирилл Буданов.

Он также назвал неправильным предположение о том, что Зеленский предложил ему должность руководителя ОП, потому что боялся роста популярности руководителя ГУР и хотел сохранить его в своем окружении.

"Что касается административного влияния — я больше не являюсь руководителем разведки, но сейчас я занимаюсь организацией работы всех. Так действительно ли вы считаете, что я стал слабее?", — высказался Кирилл Буданов.

На вопрос, может ли он баллотироваться в президенты, когда придет время, руководитель ОП ответил больше, чем интригующе, он назвал этот вопрос интересным и попросил задать следующий.

В ходе общения Буданов рассказал, что Украина сознательно скрывает детали неофициальных контактов с Россией, чтобы не ослабить собственные позиции на переговорах.

По его словам, Киев поддерживает ограниченные и закрытые каналы коммуникации с представителями российской стороны. Речь идет о тех, кто, несмотря на политическую риторику, здраво оценивает ситуацию на фронте и реальные ресурсы обеих стран. Такие контакты, как отметил Буданов, позволяют Украине лучше понимать возможные сценарии развития событий и позиции Москвы. При этом украинская сторона намеренно не раскрывает подробности этих диалогов.

Буданов подчеркнул, что любая публичность или давление на участников переговоров со стороны РФ может привести к серьезным последствиям.



