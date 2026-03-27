Буданов увірвався в топ-3 політичних вподобань українців, – Гринів

Екс-голова Головного управління розвідки МОУ та нинішній керівник Офісу президента Кирило Буданов несподівано став одним із лідерів українського політичного ландшафту, потрапивши у трійку найпопулярніших кандидатів у президентських рейтингах. Про це розповів політтехнолог та соціолог Ігор Гринів в інтерв’ю "Радіо Свобода", аналізуючи свіжі результати соціологічних опитувань.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, ще півроку тому Буданова не включали до переліку потенційних обранців, а сьогодні він стабільно утримує позиції поряд із Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Соціолог відзначає, що українці перестали сприймати Буданова як виключно військового функціонера. Нині він демонструє себе як повноцінний політичний гравець з високим потенціалом впливу. Унікальність його становища полягає у тому, що останні успішні стратегічні операції та ключові ініціативи асоціюються саме з ним. Попри критику системи управління, особисто до Буданова українці не мають жорсткого негативу, що підвищує його політичну стабільність та стійкість.

Гринів звертає увагу на нове амплуа Буданова: завдяки активній участі у переговорних процесах він тепер сприймається не лише як силовик, а й як дипломат державного рівня. У сучасній системі управління він став ключовою точкою довіри та силовою опорою у вирішенні критичних питань. Соціолог підкреслює, що українське суспільство прагне уникати внутрішніх розколів, і це легітимізує роль Буданова як фактора консолідації держави.

Варто зазначити, що Гринів підняв тему Буданова навіть поза початковим контекстом розмови, що свідчить про неможливість ігнорування його політичної ваги. Навіть опоненти змушені визнавати його значення у сучасних розкладах.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов висловив надію на проведення масштабного обміну найближчим часом. Про це він заявив під час урочистого заходу, присвяченого четвертій річниці діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.