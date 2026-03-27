Буданов ворвался в топ-3 политических предпочтений украинцев, – Гринев

Экс-глава Главного управления разведки МОУ и нынешний руководитель Офиса президента Кирилл Буданов неожиданно стал одним из лидеров украинского политического ландшафта, попав в тройку популярнейших кандидатов в президентских рейтингах. Об этом рассказал политтехнолог и социолог Игорь Гринев в интервью "Радио Свобода", анализируя свежие результаты социологических опросов.

По словам эксперта, еще полгода назад Буданова не включали в список потенциальных избранников, а сегодня он стабильно удерживает позиции рядом с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

Социолог отмечает, что украинцы перестали воспринимать Буданова исключительно военным функционером. Сейчас он показывает себя как полноценный политический игрок с высоким потенциалом влияния. Уникальность его положения состоит в том, что последние успешные стратегические операции и ключевые инициативы ассоциируются именно с ним. Несмотря на критику системы управления, лично Буданов у украинцев нет жесткого негатива, что повышает его политическую стабильность и устойчивость.

Гринев обращает внимание на новое амплуа Буданова: благодаря активному участию в переговорных процессах он теперь воспринимается не только как силовик, но и дипломат государственного уровня. В современной системе управления он стал ключевой точкой доверия и силовой опорой в решении критических вопросов. Социолог подчеркивает, что украинское общество стремится избегать внутренних расколов, что легитимизирует роль Буданова как фактора консолидации государства.

Стоит отметить, что Гринев поднял тему Буданова даже вне начального контекста разговора, что свидетельствует о невозможности игнорирования его политического веса. Даже оппоненты вынуждены признавать его значение в современных раскладах.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выразил надежду на проведение масштабного обмена в ближайшее время. Об этом он заявил во время торжественного мероприятия, посвященного четвертой годовщине деятельности Координационного штаба по обращению с военнопленными.