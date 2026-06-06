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Буданов у терміновому порядку прибув до сусідньої країни: які нагальні проблеми вирішуватиме

Буданов зустрінеться з польськими чиновниками, щоб обговорити присвоєння одній із частин ЗСУ почесного імені, пов’язаного з УПА

6 червня 2026, 00:15
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Клименко Елена

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов здійснює неоголошений робочий візит до Польщі, під час якого проводить серію зустрічей із представниками польської влади. Як повідомляє видання Onet, одним із ключових питань переговорів стане обговорення ситуації на фронті з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

Буданов у терміновому порядку прибув до сусідньої країни: які нагальні проблеми вирішуватиме

Фото: з відкритих джерел

Окрему увагу під час візиту приділено чутливій темі присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України почесного найменування, пов’язаного з Українською повстанською армією (УПА). У Польщі це рішення викликало помітний суспільний і політичний резонанс, що й стало причиною активізації дипломатичних консультацій між сторонами. За інформацією медіа, саме Кирилу Буданову доручено вести перемовини з Варшавою та сприяти зниженню напруги у двосторонніх відносинах.

Журналіст RMF FM Міхал Радковський повідомив, що Буданов уже провів зустріч із державним секретарем Міністерства закордонних справ Польщі Марціном Босацьким. Під час переговорів сторони обговорили як безпекову ситуацію в регіоні, так і політичні питання, що впливають на українсько-польський діалог.

Надалі очікуються нові консультації на високому рівні. Зокрема, керівник Офісу президента планує зустрітися з головою Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціном Пшидачем. У польських урядових колах цю зустріч розглядають як один із ключових етапів узгодження позицій між Києвом і Варшавою. 

Основний раунд переговорів заплановано на наступний день у Варшаві. Там Кирило Буданов проведе перемовини з віцепрем’єр-міністром та міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Польська сторона офіційно підтвердила підготовку цієї зустрічі, наголошуючи на важливості діалогу в умовах складної безпекової ситуації в регіоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський 4 червня оприлюднив відкритого листа Володимиру Путіну, а вже ввечері 5 червня прокоментував реакцію російської сторони. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, підкресливши головні меседжі та результати першої комунікації через лист.



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