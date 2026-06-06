Буданов в срочном порядке прибыл в соседнюю страну: какие неотложные проблемы будет решать

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов совершает необъявленный рабочий визит в Польшу, во время которого проводит серию встреч с представителями польских властей. Как сообщает издание Onet, одним из ключевых вопросов переговоров станет обсуждение ситуации на фронте с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем.

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Отдельное внимание во время визита было уделено чувствительной теме присвоения одному из подразделений Вооруженных сил Украины почетного наименования, связанного с Украинской повстанческой армией (УПА). В Польше это решение вызвало заметный общественный и политический резонанс, что и послужило причиной активизации дипломатических консультаций между сторонами. По информации медиа, именно Кириллу Буданову поручено вести переговоры с Варшавой и способствовать снижению напряжения в двусторонних отношениях.

Журналист RMF FM Михал Радковский сообщил, что Буданов уже провел встречу с государственным секретарем Министерства иностранных дел Польши Марцином Босацким. В ходе переговоров стороны обсудили как ситуацию безопасности в регионе, так и политические вопросы, влияющие на украинско-польский диалог.

В будущем ожидаются новые консультации на высоком уровне. В частности, руководитель Офиса президента планирует встретиться с главой Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцином Пшидачем. В польских правительственных кругах эта встреча рассматривается как один из ключевых этапов согласования позиций между Киевом и Варшавой.

Основной раунд переговоров запланирован на следующий день в Варшаве. Там Кирилл Буданов проведет переговоры с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем. Польская сторона официально подтвердила подготовку этой встречи, отмечая важность диалога в условиях сложной ситуации безопасности в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский 4 июня обнародовал открытое письмо Владимиру Путину, а уже вечером 5 июня прокомментировал реакцию российской стороны. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, подчеркнув главные месседжи и результаты первой коммуникации через письмо.