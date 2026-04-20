Буданов став мегапопулярним в Україні, але є насторожуючий момент: що сталося
НОВИНИ

Буданов став мегапопулярним в Україні, але є насторожуючий момент: що сталося

Головною проблемою залишається «телефонне право», коли рішення приймаються в обхід офіційних процедур

20 квітня 2026, 15:25
Клименко Елена

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов має високий рівень суспільної підтримки серед українців. На це звернула увагу співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк, коментуючи його участь в антикорупційній конференції, що відбулася в Києві.

За її словами, популярність Буданова пояснюється не лише його публічною активністю, а й тим, що він озвучує запит суспільства на зміни в системі державного управління. Українці, як зазначає експертка, очікують від посадовців чітких сигналів про готовність до реформ і відмови від старих підходів. 

Під час свого виступу Буданов акцентував увагу на тому, що корупційні ризики виникають насамперед там, де відсутні прозорі правила, а натомість застосовується "ручне управління". Такий підхід, за його словами, створює простір для зловживань і неефективності.

Дар’я Каленюк відзначила цю позицію, підкресливши, що важливо не лише декларувати такі принципи, а й втілювати їх на практиці. Вона зауважила, що суспільство позитивно реагує на подібні заяви, але очікує реальних змін у функціонуванні державних інституцій.

Окремо вона звернула увагу на явище "телефонного права", коли управлінські рішення приймаються не через офіційні процедури, а в неформальний спосіб. На її думку, саме така практика залишається однією з ключових перешкод для ефективної антикорупційної політики.

Експертка наголосила, що подолання корупції можливе лише за умов впровадження однакових і зрозумілих для всіх правил, які не залежать від особистих контактів чи неформального впливу.

На її переконання, публічні меседжі про необхідність відмови від ручного управління можуть свідчити про поступові зміни у підходах до державного управління та стати основою для посилення антикорупційних процесів в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні повітряні атаки Росії по території України демонструють зміну тактики, в межах якої противник робить акцент не на суттєвому збільшенні кількості засобів ураження, а на розтягуванні часу їхнього застосування. Про це в ефірі Radio NV розповів директор з розвитку оборонного підприємства, колишній офіцер ВПС Анатолій Храпчинський.



