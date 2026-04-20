Буданов став мегапопулярним в Україні, але є насторожуючий момент: що сталося

Клименко Елена
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов має високий рівень суспільної підтримки серед українців. На це звернула увагу співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк, коментуючи його участь в антикорупційній конференції, що відбулася в Києві.
За її словами, популярність Буданова пояснюється не лише його публічною активністю, а й тим, що він озвучує запит суспільства на зміни в системі державного управління. Українці, як зазначає експертка, очікують від посадовців чітких сигналів про готовність до реформ і відмови від старих підходів.
Під час свого виступу Буданов акцентував увагу на тому, що корупційні ризики виникають насамперед там, де відсутні прозорі правила, а натомість застосовується "ручне управління". Такий підхід, за його словами, створює простір для зловживань і неефективності.
Дар’я Каленюк відзначила цю позицію, підкресливши, що важливо не лише декларувати такі принципи, а й втілювати їх на практиці. Вона зауважила, що суспільство позитивно реагує на подібні заяви, але очікує реальних змін у функціонуванні державних інституцій.
Окремо вона звернула увагу на явище "телефонного права", коли управлінські рішення приймаються не через офіційні процедури, а в неформальний спосіб. На її думку, саме така практика залишається однією з ключових перешкод для ефективної антикорупційної політики.
Експертка наголосила, що подолання корупції можливе лише за умов впровадження однакових і зрозумілих для всіх правил, які не залежать від особистих контактів чи неформального впливу.
На її переконання, публічні меседжі про необхідність відмови від ручного управління можуть свідчити про поступові зміни у підходах до державного управління та стати основою для посилення антикорупційних процесів в Україні.
