Буданов стал мегапопулярным в Украине, но есть настораживающий момент: что произошло

У руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова высокий уровень общественной поддержки среди украинцев. На это обратила внимание соучредительница и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, комментируя его участие в состоявшейся в Киеве антикоррупционной конференции.

По ее словам, популярность Буданова объясняется не только его публичной активностью, но тем, что он озвучивает запрос общества на изменения в системе государственного управления. Украинцы, как отмечает эксперт, ожидают от должностных лиц четких сигналов о готовности к реформам и отказе от старых подходов.

Во время своего выступления Буданов акцентировал внимание на том, что коррупционные риски возникают прежде там, где отсутствуют прозрачные правила, а применяется "ручное управление". Такой подход, по его словам, создает простор для злоупотреблений и неэффективности.

Дарья Каленюк отметила эту позицию, подчеркнув, что важно не только декларировать такие принципы, но и реализовать их на практике. Она отметила, что общество положительно реагирует на подобные заявления, но ожидает реальных изменений в функционировании государственных институций.

Отдельно она обратила внимание на явление "телефонного права", когда управленческие решения принимаются не через официальные процедуры, а неформальным способом. По ее мнению, именно такая практика остается одним из ключевых препятствий эффективной антикоррупционной политике.

Эксперт подчеркнула, что преодоление коррупции возможно только при условии внедрения одинаковых и понятных всем правилам, не зависящим от личных контактов или неформального влияния.

По ее убеждению, публичные месседжи о необходимости отказа от ручного управления могут свидетельствовать о постепенном изменении подходов к государственному управлению и стать основой для усиления антикоррупционных процессов в Украине.

