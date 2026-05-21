Буданов показався у вишиванці: українці оцінили новий образ (ФОТО)

У День вишиванки Кирило Буданов опублікував відеозвернення, у якому вперше за тривалий час з’явився у традиційній українській вишиванці. Новий образ керівника Офісу президента вразив українців, які ділилися реакціями у коментарях.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

На початку відеозвернення до Дня вишиванки Кирило Буданов зазначив, що більшу частину життя носить військову форму, однак вишиванка для нього має особливе значення.

"Вишиванка для мене – це про пам’ять. Про дім, родину, дитинство, про людей, яких уже немає поруч, але які завжди в наших думках", — сказав Буданов.

У своєму зверненні колишній керівник української розвідки також нагадав, що День вишиванки починався як ініціатива кількох студентів, але з роками перетворився на міжнародний символ української культури та єдності.

Кирило Буданов у вишиванці

За словами Буданова, сьогодні українські вишиванки носять не лише в Україні, а й у різних країнах світу, на фронті та в тилу.

"І я вірю, що настане день, коли ми зможемо зняти військові однострої та знов одягнути вишиті сорочки – уже в мирній, вільній і безпечній Україні. З Днем вишиванки! Бережімо своє!", – додав Буданов.

У коментарях українці позитивно відреагували на появу Буданова у вишиванці: "Вам дуже личить"; "Ти Молодець. Слава Україні"; "Ви виглядаєте надзвичайно шляхетно та гармонійно у національному вбранні"; "Кіря у вишиванці! Тримайте мене семеро"; "Вийшла на вулицю, тут кожен другий у вишиванці. Як же це гарно. Відчувається єдність, тепло та сила!".

День вишиванки традиційно відзначають у третій четвер травня. Свято не має офіційного статусу державного, однак за останні роки стало одним із найпомітніших культурних символів сучасної України.

