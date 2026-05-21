Буданов показался в вышиванке: украинцы оценили новый образ (ФОТО)

В День вышиванки Кирилл Буданов опубликовал видеообращение, в котором впервые за длительное время появился в традиционной украинской вышиванку. Новый образ руководителя Офиса президента поразил украинцев, которые делились реакциями в комментариях.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

В начале видеообращения ко Дню вышиванки Кирилл Буданов отметил, что большую часть жизни носит военную форму, однако вышиванка для него имеет особое значение.

"Вышиванка для меня – это о памяти. О доме, семье, детстве, о людях, которых уже нет рядом, но которые всегда в наших мыслях", — сказал Буданов.

В своем обращении бывший руководитель украинской разведки также напомнил, что День вышиванки начинался как инициатива нескольких студентов, но с годами превратился в международный символ украинской культуры и единства.

Кирилл Буданов в вышитой сорочке

По словам Буданова, сегодня украинские вышиванки носят не только в Украине, но и в разных странах мира, на фронте и в тылу.

"И я верю, что настанет день, когда мы сможем снять военные униформы и снова одеть вышитые рубашки – уже в мирной, свободной и безопасной Украине. С Днем вышиванки! Бережем свое!", – добавил Буданов.

В комментариях украинцы положительно отреагировали на появление Буданова в вышиванке: "Вам очень подходит"; "Ты Молодец. Слава Украине"; "Вы выглядите очень благородно и гармонично в национальных одеждах"; "Киря в вышиванке! Держите меня семеро"; "Вышла на улицу, здесь каждый второй в вышиванке. Как же это хорошо. Чувствуется единство, тепло и сила!".

День вышиванки традиционно отмечают в третий четверг мая. Праздник не имеет официального статуса государственного, однако за последние годы стал одним из самых заметных культурных символов современной Украины.

