Буданов очолив Офіс Президента, щоб посилити переговорний процес, – УП

Головною мотивацією Кирила Буданова при переході до Офісу Президента стало бажання посилити переговорний процес, на чому він зосередився впродовж першого місяця роботи. Такого висновку дійшли журналісти "Української правди", які проаналізували місяць перебування Буданова на Банковій.

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

За даними УП, після того, як офіційний канал переговорів перейшов під контроль Буданова, увесь перемовний процес з українського боку почав працювати в режимі реального "one voice".

"Раніше наші мусили слухати годинні проповіді про те, хто і коли кого завоював в минулому. Тепер сидять військові і обговорюють дуже конкретні речі: механізми відведення, гарантії, терміни і так далі. Це, мабуть, ключова зміна, яка сталась з приходом Буданова", – розповів журналістам один зі співрозмовників, знайомий з ходом перемовин.

Як зазначає джерело, попередній досвід Буданова в розвідці дозволяє йому краще за всіх у переговорній групі розуміти реальні цілі, стратегію і тактику російської сторони.

Тож навіть попри дію так званого енергетичного перемир’я, його сьогоднішнє порушення Москвою було прогнозованим для нинішнього керівника ОП. Це свідчить, що реакція української сторони на відповідні дії росії теж підготовлена і не забариться.