logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Буданов возглавил Офис Президента, чтобы усилить переговорный процесс, – УП
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов возглавил Офис Президента, чтобы усилить переговорный процесс, – УП

Когда официальный переговорный канал оказался под руководством Буданова, украинская сторона начала действовать как единый голос во всем процессе переговоров

3 февраля 2026, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Главной мотивацией Кирилла Буданова при переходе в Офис Президента стало желание усилить переговорный процесс, на чем он сосредоточился в течение первого месяца работы. К такому выводу пришли журналисты Украинской правды, которые проанализировали месяц пребывания Буданова на Банковой.

Буданов возглавил Офис Президента, чтобы усилить переговорный процесс, – УП

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

По данным УП, после того, как официальный канал переговоров перешел под контроль Буданова, весь переговорный процесс с украинской стороны начал работать в реальном режиме реального "one voice". 

" Раньше наши должны были слушать часовые проповеди о том, кто и когда кого завоевал в прошлом. Теперь сидят военные и обсуждают очень конкретные вещи: механизмы увода, гарантии, сроки и так далее. Это, пожалуй, ключевое изменение, которое произошло с приходом Буданова ", – рассказал журналистам один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает источник, предыдущий опыт Буданова в разведке позволяет ему лучше всех в переговорной группе понимать реальные цели, стратегию и тактику российской стороны.

Поэтому, несмотря на действие так называемого энергетического перемирия, его сегодняшнее нарушение Москвой было прогнозируемым для нынешнего руководителя ОП. Это свидетельствует, что реакция украинской стороны на ответные действия России тоже подготовлена и не заставит себя ждать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости