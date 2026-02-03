Буданов возглавил Офис Президента, чтобы усилить переговорный процесс, – УП

Главной мотивацией Кирилла Буданова при переходе в Офис Президента стало желание усилить переговорный процесс, на чем он сосредоточился в течение первого месяца работы. К такому выводу пришли журналисты Украинской правды, которые проанализировали месяц пребывания Буданова на Банковой.

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

По данным УП, после того, как официальный канал переговоров перешел под контроль Буданова, весь переговорный процесс с украинской стороны начал работать в реальном режиме реального "one voice".

" Раньше наши должны были слушать часовые проповеди о том, кто и когда кого завоевал в прошлом. Теперь сидят военные и обсуждают очень конкретные вещи: механизмы увода, гарантии, сроки и так далее. Это, пожалуй, ключевое изменение, которое произошло с приходом Буданова ", – рассказал журналистам один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает источник, предыдущий опыт Буданова в разведке позволяет ему лучше всех в переговорной группе понимать реальные цели, стратегию и тактику российской стороны.

Поэтому, несмотря на действие так называемого энергетического перемирия, его сегодняшнее нарушение Москвой было прогнозируемым для нынешнего руководителя ОП. Это свидетельствует, что реакция украинской стороны на ответные действия России тоже подготовлена и не заставит себя ждать.