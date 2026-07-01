Бронь от мобилизации нужно отменить: в Раде рассказали, кого необходимо отправить на фронт

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Кречмаровская Наталия
В Украине ужесточились условия для предприятий, чтобы подтвердить статус критически важного и получить возможность бронировать от мобилизации работников. К тому же, главком ВСУ Александр Сырский отметил, что нужно сформировать новые бригады для сдерживания на северной границе из-за опасности повторного наступления врага из Беларуси.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, кого нужно отправить на фронт – по его словам, как раз будет 5 необходимых бригад, и какие компании следует лишить статуса критичности.
По его словам, обещали пересмотреть список предприятий, имеющих статус критических, что подчеркнул, логично.
Он прокомментировал новые условия получения статуса критичности для предприятий. По его словам, новые правила бронирования не смогут выполнить многие предприятия.
Относительно мобилизации для создания новых бригад Разумков отметил, что сразу можно найти людей на все пять.
Потому, подчеркнул политик, просто нужно перевести туда ТЦК и обеспечить контроль над этим участком.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему новые условия бронирования удивили даже нардепов.