Бренд носять Том Круз та Морган Фріман: Галущенко прийшов у суд у пальто за тисячі євро (ФОТО)
Бренд носять Том Круз та Морган Фріман: Галущенко прийшов у суд у пальто за тисячі євро (ФОТО)

У Stefano Ricci отримали право створювати вбрання для самого Папи Римського

17 лютого 2026, 19:55
Автор:
Лиля Воробьева

 16 лютого Герман Галущенко, якого підозрюють у відмиванні коштів та причетності до діяльності злочинної організації, подав скаргу на своє "незаконне затримання". Під час судового засідання він з’явився у брендовому пальті Stefano Ricci. Про це пише "Телеграф"

Бренд носять Том Круз та Морган Фріман: Галущенко прийшов у суд у пальто за тисячі євро (ФОТО)

Герман Галущенко (фото з відкритих джерел)

антикорупційної прокуратури (САП) готують клопотання до суду щодо обрання колишньому міністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Галущенко раніше отримав підозру у справі "Мідас", яка стосується масштабного відмивання коштів у енергетичній сфері. За даними НАБУ та САП, аудіозаписи розмов фігурантів схеми, пов’язаної з розкраданням коштів у АТ "Енергоатом", можуть свідчити про причетність Галущенка, коли він обіймав посаду міністра енергетики.

 



