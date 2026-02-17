Бренд носять Том Круз та Морган Фріман: Галущенко прийшов у суд у пальто за тисячі євро (ФОТО)

16 лютого Герман Галущенко, якого підозрюють у відмиванні коштів та причетності до діяльності злочинної організації, подав скаргу на своє "незаконне затримання". Під час судового засідання він з’явився у брендовому пальті Stefano Ricci. Про це пише "Телеграф"

Герман Галущенко (фото з відкритих джерел)