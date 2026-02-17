Бренд носят Том Круз и Морган Фриман: Галущенко пришел в суд в пальто за тысячи евро (ФОТО)

16 февраля Герман Галущенко, подозреваемый в отмывании средств и причастности к деятельности преступной организации, подал жалобу на свое "незаконное задержание". Во время судебного заседания он появился в брендовом пальто Stefano Ricci. Об этом пишет "Телеграф"

Герман Галущенко (фото из открытых источников)