Бренд носят Том Круз и Морган Фриман: Галущенко пришел в суд в пальто за тысячи евро (ФОТО)

Лиля Воробьева
16 февраля Герман Галущенко, подозреваемый в отмывании средств и причастности к деятельности преступной организации, подал жалобу на свое "незаконное задержание". Во время судебного заседания он появился в брендовом пальто Stefano Ricci. Об этом пишет "Телеграф"
Герман Галущенко (фото из открытых источников)
Галущенко ранее получил подозрение по делу "Мидас", касающееся масштабного отмывания средств в энергетической сфере. По данным НАБУ и САП, аудиозаписи разговоров фигурантов схемы, связанной с хищением средств в АО "Энергоатом", могут свидетельствовать о причастности Галущенко, когда он занимал должность министра энергетики.