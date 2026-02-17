logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Бренд носят Том Круз и Морган Фриман: Галущенко пришел в суд в пальто за тысячи евро (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Бренд носят Том Круз и Морган Фриман: Галущенко пришел в суд в пальто за тысячи евро (ФОТО)

В Stefano Ricci получили право создавать наряды для самого Папы Римского

17 февраля 2026, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  16 февраля Герман Галущенко, подозреваемый в отмывании средств и причастности к деятельности преступной организации, подал жалобу на свое "незаконное задержание". Во время судебного заседания он появился в брендовом пальто Stefano Ricci. Об этом пишет "Телеграф"

Бренд носят Том Круз и Морган Фриман: Галущенко пришел в суд в пальто за тысячи евро (ФОТО)

Герман Галущенко (фото из открытых источников)

антикоррупционной прокуратуры (САП) готовят ходатайство в суд по избранию бывшему министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Галущенко ранее получил подозрение по делу "Мидас", касающееся масштабного отмывания средств в энергетической сфере. По данным НАБУ и САП, аудиозаписи разговоров фигурантов схемы, связанной с хищением средств в АО "Энергоатом", могут свидетельствовать о причастности Галущенко, когда он занимал должность министра энергетики.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости
atalanta