commentss НОВИНИ Всі новини

Народна депутатка Безугла критикує рішення Сирського

27 березня 2026, 13:47
Кречмаровская Наталия

Народна депутатка Мар’яна Безугла, відома своєю гострою критикою влади різних рівнів, знову звернулась увагу на Головкома ЗСУ Олександра Сирського. Нардепка і раніше критикувала рішення Головкома та вимагала від президента України Володимира Зеленського звільнити його. 

Безугла знову вибухнула критикою: пішла "війною" на Сирського

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Політик повідомила, що в середу вранці публічно зверталася до Комітету ВР прямо в залі Верховної Ради, що вони мають виконувати свою роботу, зокрема контролювати Сирського і не бути байдужими до того, що він творить у військах. Що він має відвідувати заслуховування, підкреслила вона.

“Був! Був на комітетському засіданні після парламентського. Нічого особливого, просто відбрехався, але це все одно важливий момент”, — розповіла нардепка. 

За її словами, Олександр Станіславович боїться публічності. “Такий досвідчений інтриган та автократ”, пояснює Безугла, а от публічність його зачіпає.

“Ну Олександре Станіславовичу, я ж пропонувала Вам спробувати знайти спільну мову, працювати над ВИПРАВЛЕННЯМ проблем і навіть зробила паузу деяку, а Ви що? Ви не розумієте. І отримаєте. Це за людей. І за території. І за знищені сподівання”, — наголосила народна депутатка.

Також вона підсумувала: “ці постійні пусті дописи на сторінці Головкома з великою кількістю облич військових... Для чого?”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на пленарному засіданні Безугла розповіла, що минулого тижня була в ряді населених пунктів, які фактично наразі є так званими кілзонами, і вказала на кричущі проблеми.  За її словами, фронт уже не є конкретною чіткою лінією — це зона 10-20-30 км з пануванням дронів та такою повітряною боротьбою, і ускладненим пересуванням.




Джерело: https://t.me/marybezuhla/6180
