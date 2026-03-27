Безуглая снова взорвалась критикой: пошла "войной" на Сырского

Народная депутат Марьяна Безуглая, известная своей острой критикой власти разных уровней, вновь обратилась внимание на Главкома ВСУ Александра Сырского. Нардепка по-прежнему критиковала решение Главкома и требовала от президента Украины Владимира Зеленского уволить его.

Политик сообщила, что в среду утром публично обращалась в Комитет ВР прямо в зале Верховной Рады, что они должны выполнять свою работу, в частности, контролировать Сырского и не быть безразличными к тому, что он творит в войсках. Что он должен посещать заслушивание, подчеркнула она.

"Был! Был на комитетском заседании после парламентского. Ничего особенного, просто отоврался, но это все равно важный момент", — рассказала нардепка.

По ее словам, Александр Станиславович опасается публичности. "Такой опытный интриган и автократ", объясняет Безуглая, а вот публичность его затрагивает.

"Ну Александр Станиславович, я же предлагала Вам попытаться найти общий язык, работать над исправлением проблем и даже сделала паузу некоторую, а Вы что? Вы не понимаете. И получите. Это за людей. И за территории. И за уничтоженные надежды", — подчеркнула народная депутат.

Также она подытожила: "эти постоянные пустые сообщения на странице Главкома с большим количеством лиц военных... Для чего?".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на пленарном заседании Безуглая рассказала, что на прошлой неделе была в ряде населенных пунктов, которые фактически сейчас являются так называемыми килзонами, и указала на вопиющие проблемы. По ее словам, фронт уже не является конкретной четкой линией — это зона 10-20-30 км с господством дронов и такой воздушной борьбой и усложненным передвижением.



