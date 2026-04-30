Безугла влаштувада чергову бійку у Раді: пояснення нардепки вражає (ВІДЕО)

Народна депутатка Мар’яна Безугла знову стала учасницею гучного інциденту у Верховній Раді, опинившись у центрі уваги під час пленарного засідання. Конфлікт розгорівся прямо в сесійній залі, коли вона різко відреагувала на виступ свого колеги, народного депутата Олександра Федієнка.

Під час його промови Безугла емоційно втрутилася в процес, перервавши виступ і спровокувавши словесну перепалку між парламентарями. Ситуація швидко загострилася настільки, що робота трибуни опинилася під загрозою зриву через напружену атмосферу в залі.

Згодом депутатка прокоментувала інцидент, визнавши, що форма її поведінки була надто емоційною. Водночас вона наголосила, що не відмовляється від суті своїх звинувачень. За словами Безуглої, вона готова перепросити колегу лише за стиль спілкування, однак не за зміст заявлених претензій. Вона також заявила, що вважає частину інформації у виступі Федієнка недостовірною.

Подібні конфлікти за участі народної депутатки вже траплялися раніше. Безугла неодноразово ставала фігуранткою публічних суперечок у парламенті та активно коментувала діяльність військового керівництва, що викликало широкий резонанс у політичному середовищі та суспільстві.

Окремо у Раді вже фіксували інші скандальні епізоди за її участі. Зокрема, колеги повідомляли про напружені ситуації під час засідань комітетів, які також супроводжувалися гучними суперечками та взаємними звинуваченнями між депутатами.

