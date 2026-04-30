Главная Новости Политика Украины 2026 Безуглая устроила очередную драку в Раде: объяснение нардепки поражает (ВИДЕО)
Безуглая устроила очередную драку в Раде: объяснение нардепки поражает (ВИДЕО)

Безуглая вмешалась в выступление Федиенко, что привело к острому словесному спору, почти парализовавшему работу парламентской трибуны

30 апреля 2026, 12:00
Клименко Елена

Народная депутат Марьяна Безугла вновь стала участницей громкого инцидента в Верховной Раде, оказавшись в центре внимания во время пленарного заседания. Конфликт разгорелся прямо в сессионном зале, когда он резко отреагировал на выступление своего коллеги, народного депутата Александра Федиенко.

Фото: из открытых источников

Во время его речи Безугла эмоционально вмешалась в процесс, прервав выступление и спровоцировав словесную перепалку между парламентариями. Ситуация быстро накалилась настолько, что работа трибуны оказалась под угрозой срыва из-за напряженной атмосферы в зале.

Впоследствии депутат прокомментировала инцидент, признав, что форма ее поведения была слишком эмоциональной. В то же время, она подчеркнула, что не отказывается от сути своих обвинений. По словам Безуглой, она готова извиниться перед коллегой только за стиль общения, однако не за содержание заявленных претензий. Она также заявила, что считает часть информации в выступлении Федиенко недостоверной.

Подобные конфликты с участием народной депутатки уже случались раньше. Безуглая неоднократно становилась фигуранткой публичных споров в парламенте и активно комментировала деятельность военного руководства, что вызвало широкий резонанс в политической среде и обществе.

Отдельно в Раде уже фиксировали другие скандальные эпизоды с ее участием. В частности, коллеги сообщали о напряженных ситуациях на заседаниях комитетов, которые также сопровождались громкими спорами и взаимными обвинениями между депутатами.

Портал " Комментарии" уже писал , что в Николаеве и населенных пунктах Николаевского района введен усиленный режим ограничения электропотребления, вызванный последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений сетей и снижения их пропускной способности местные жители вынуждены жить по более жестким графикам подачи электроэнергии.



