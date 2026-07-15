Безугла вибухнула гнівом: вказала, хто створив такі ТЦК, які сьогодні діють в Україні

Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України і буде затверджувати новий уряд. Однак у парламенті переконані, що звільнили не всіх, кого потрібно.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла вчергове наголосила на необхідності звільнити головкома Олександра Сирського. За її словами, між Міноборони та генералітетом виник конфлікт, однак звільняють не того.

“Ми готові проголосувати за зміну всього Кабміну, але не готові говорити про те, що відбувається в військах і хто за це відповідальний. Це має конкретні прізвища, це головнокомандувач Збройних Сил Сирський, його особисті штурмові полки, які він створював, плекав, придумував, контролював. І те, що зараз відбувається вже є фактично публічним про вбивства, про тортури, про те, яким чином люди, які є вихідцями з тих особистих штурмових полків, діють в інших бригадах”, — наголосила вона.

За словами Безуглої, це все система і лише верхня частина айсберга. Вона акцентувала, що Сирський залишається при посаді, а міністра оборони, якого призначили всього півроку тому, звільнять. За словами нардепки, у роботі Федорова був прогрес, який “зустрів очевидний конфлікт з генералітетом”.

“І знімається міністр, а не главком. А “Скеля” підпорядковується головкому. ТЦК та СП знаходяться не в Міноборони, не в Кабінеті міністрів, не в якихось абстракціях, а підпорядковуються Сухопутним військам Збройних Сил, які своєю чергою підпорядковуються головкому. А головнокомандувач Сирський до цього очолював 5 років сухопутні війська і безпосередньо перетворював військкомати в ТЦК та СП. І його все влаштовувало. І його влаштовували також всі ті принципи, за якими зараз працюють ТЦК та СП”, — наголосила народна депутатка.

Безугла підсумовувала, чому нардепи мовчать про це, карають непричетних і мовчать про винних.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку правду в Раді розповіли про мобілізацію.



