Безуглая разразилась гневом: указала, кто создал такие ТЦК, которые сегодня действуют в Украине

Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины и будет утверждать новое правительство. Однако в парламенте убеждены, что уволили не всех, кого нужно.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая в очередной раз подчеркнула необходимость уволить главкома Александра Сырского. По ее словам, между Минобороны и генералитетом возник конфликт, однако увольняют не того.

"Мы готовы проголосовать за смену всего Кабмина, но не готовы говорить о том, что происходит в войсках и кто за это ответственен. Это имеет конкретные фамилии, это главнокомандующий Вооруженных Сил Сырский, его личные штурмовые полки, которые он создавал, лелеял, придумывал, контролировал. И то, что сейчас происходит, является уже фактически публичным об убийствах, о пытках, о том, каким образом люди, которые являются выходцами из тех личных штурмовых полков, действуют в других бригадах”, — подчеркнула она.

По словам Безуглой, это все система и только верхняя часть айсберга. Она акцентировала, что Сырский остается на должности, а министра обороны, которого назначили всего полгода назад, уволят. По словам нардепки, в работе Федорова был прогресс, "встретивший очевидный конфликт с генералитетом".

"И снимается министр, а не главком. А "Скала" подчиняется главкому. ТЦК и СП находятся не в Минобороны, не в Кабинете министров, не в каких-то абстракциях, а подчиняются Сухопутным войскам Вооруженных Сил, которые в свою очередь подчиняются главкому. А главнокомандующий Сырский до этого возглавлял 5 лет сухопутные войска и непосредственно превращал военкоматы в ТЦК и СП. И его все устраивало. И его устраивали все те принципы, по которым сейчас работают ТЦК и СП”, — подчеркнула народная депутат.

Безуглая суммировала, почему нардепы молчат об этом, наказывают непричастных и молчат о виновных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую правду в Раде рассказали о мобилизации.



