Безугла пропонує відправити нардепів на фронт: що відповіли в Раді

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Кречмаровская Наталия
Днями в одному з ефірів народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що, на її думку, потрібно скасувати бронювання від мобілізації для всіх, крім президента та міністрів, а для парламентарів запровадити окремий порядок бронювання.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував ініціативу Безуглої.
За словами політика, можна починати з малого. Також зауважив, що фантазії окремих членів українського парламенту дуже часто не відповідають дійсності.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що раніше Безугла заявляла, що бронювання має бути мінімальним. За словами народної депутатки, це:
- підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту,
- більшість об'єктів критичної інфраструктури,
- пара тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, народні депутати.
На її думку, ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово — ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Народна депутатка переконана, що не можна далі ділити суспільство на “там” і “тут”.