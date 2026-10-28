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Безугла пропонує відправити нардепів на фронт: що відповіли в Раді

Народний депутат Железняк прокоментував заяву Безуглої про скасування бронювання для всіх, крім окремих посадовців

28 жовтня 2026, 18:48
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Кречмаровская Наталия

Днями в одному з ефірів народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що, на її думку, потрібно скасувати бронювання від мобілізації для всіх, крім президента та міністрів, а для парламентарів запровадити окремий порядок бронювання. 

Безугла пропонує відправити нардепів на фронт: що відповіли в Раді

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував ініціативу Безуглої. 

“Я б колезі порадив менше говорити, більше робити. Якщо вона хоче, вона ж член “Слуги народу”, нехай зроблять і нехай збере серед своїх колег на це голоси. Але якщо раптом в неї це не вийде, я почав би з простого — спитав би списки оцих резервів СБУ і ГУР і розібрався, хто там ці люди”, — висловив свою позицію народний депутат. 

За словами політика, можна починати з малого. Також зауважив, що фантазії окремих членів українського парламенту дуже часто не відповідають дійсності.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що раніше Безугла заявляла, що бронювання має бути мінімальним. За словами народної депутатки, це: 

- підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту, 

- більшість об'єктів критичної інфраструктури, 

- пара тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, народні депутати.

На її думку, ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово — ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Народна депутатка переконана, що не можна далі ділити суспільство на “там” і “тут”.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=i8RI835NvP4
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