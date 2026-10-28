Безугла пропонує відправити нардепів на фронт: що відповіли в Раді

Днями в одному з ефірів народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що, на її думку, потрібно скасувати бронювання від мобілізації для всіх, крім президента та міністрів, а для парламентарів запровадити окремий порядок бронювання.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував ініціативу Безуглої.

“Я б колезі порадив менше говорити, більше робити. Якщо вона хоче, вона ж член “Слуги народу”, нехай зроблять і нехай збере серед своїх колег на це голоси. Але якщо раптом в неї це не вийде, я почав би з простого — спитав би списки оцих резервів СБУ і ГУР і розібрався, хто там ці люди”, — висловив свою позицію народний депутат.

За словами політика, можна починати з малого. Також зауважив, що фантазії окремих членів українського парламенту дуже часто не відповідають дійсності.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що раніше Безугла заявляла, що бронювання має бути мінімальним. За словами народної депутатки, це:

- підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту,

- більшість об'єктів критичної інфраструктури,

- пара тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, народні депутати.

На її думку, ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово — ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Народна депутатка переконана, що не можна далі ділити суспільство на “там” і “тут”.



