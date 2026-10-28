Безуглая предлагает отправить нардепов на фронт: что ответили в Раде

На днях в одном из эфиров народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что, по ее мнению, нужно отменить бронирование от мобилизации для всех, кроме президента и министров, а для парламентариев ввести отдельный порядок бронирования.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал инициативу Безуглой.

"Я бы коллеге посоветовал меньше говорить, больше делать. Если она хочет, она же член "Слуги народа", пусть сделают и пусть соберет среди своих коллег на это голоса. Но если вдруг у нее это не получится, я начал бы с простого — спросил бы списки этих резервов СБУ и ГУР и разобрался, кто там эти люди", – высказал свою позицию народный депутат.

По словам политика, можно начинать с малого. Также отметил, что фантазии отдельных членов украинского парламента очень часто не соответствуют действительности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее Безуглая заявляла, что бронирование должно быть минимальным. По словам народной депутатки, это:

- предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) после аудита,

- большинство объектов критической инфраструктуры,

- пара тысяч топ-чиновников, таких, как министры, заместители, региональные руководители, народные депутаты.

По ее мнению, ни полицейские, ни прокуроры, ни чиновники массово – никто из них не должен быть забронирован. Ветераны прекрасно могут становиться патрульными полицейскими, а бюрократический аппарат в государстве и так нужно сокращать. В армию попали инженеры, управленцы, делопроизводители, водители, художники и учителя. Народная депутат убеждена, что нельзя дальше делить общество на "там" и "здесь".



