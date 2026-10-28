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Безуглая предлагает отправить нардепов на фронт: что ответили в Раде

Народный депутат Железняк прокомментировал заявление Безуглой об отмене бронирования для всех, кроме отдельных чиновников

28 октября 2026, 18:48
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Кречмаровская Наталия

На днях в одном из эфиров народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что, по ее мнению, нужно отменить бронирование от мобилизации для всех, кроме президента и министров, а для парламентариев ввести отдельный порядок бронирования.

Безуглая предлагает отправить нардепов на фронт: что ответили в Раде

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал инициативу Безуглой.

"Я бы коллеге посоветовал меньше говорить, больше делать. Если она хочет, она же член "Слуги народа", пусть сделают и пусть соберет среди своих коллег на это голоса. Но если вдруг у нее это не получится, я начал бы с простого — спросил бы списки этих резервов СБУ и ГУР и разобрался, кто там эти люди", – высказал свою позицию народный депутат.

По словам политика, можно начинать с малого. Также отметил, что фантазии отдельных членов украинского парламента очень часто не соответствуют действительности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее Безуглая заявляла, что бронирование должно быть минимальным. По словам народной депутатки, это:

- предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) после аудита,

- большинство объектов критической инфраструктуры,

- пара тысяч топ-чиновников, таких, как министры, заместители, региональные руководители, народные депутаты.

По ее мнению, ни полицейские, ни прокуроры, ни чиновники массово – никто из них не должен быть забронирован. Ветераны прекрасно могут становиться патрульными полицейскими, а бюрократический аппарат в государстве и так нужно сокращать. В армию попали инженеры, управленцы, делопроизводители, водители, художники и учителя. Народная депутат убеждена, что нельзя дальше делить общество на "там" и "здесь".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i8RI835NvP4
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