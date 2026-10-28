Безуглая предлагает отправить нардепов на фронт: что ответили в Раде

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях в одном из эфиров народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что, по ее мнению, нужно отменить бронирование от мобилизации для всех, кроме президента и министров, а для парламентариев ввести отдельный порядок бронирования.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал инициативу Безуглой.
По словам политика, можно начинать с малого. Также отметил, что фантазии отдельных членов украинского парламента очень часто не соответствуют действительности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ранее Безуглая заявляла, что бронирование должно быть минимальным. По словам народной депутатки, это:
- предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) после аудита,
- большинство объектов критической инфраструктуры,
- пара тысяч топ-чиновников, таких, как министры, заместители, региональные руководители, народные депутаты.
По ее мнению, ни полицейские, ни прокуроры, ни чиновники массово – никто из них не должен быть забронирован. Ветераны прекрасно могут становиться патрульными полицейскими, а бюрократический аппарат в государстве и так нужно сокращать. В армию попали инженеры, управленцы, делопроизводители, водители, художники и учителя. Народная депутат убеждена, что нельзя дальше делить общество на "там" и "здесь".