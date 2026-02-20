Безугла накинулась на нардепів: відпочивали на німецькому курорті “під прикриттям”

Роботу народних депутатів під час війни критикують часто. Нерідко виникали скандали з відрядженнями народних обранців — ширилася інформація, що відрядженнями насправді прикривали відпочинок.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про черговий такий випадок.

“А тим часом нардепи з правоохоронного та оборонного комітетів ВРУ з’їздили на німецький курорт під прикриттям дискусій "про удосконалення парламентського нагляду та відповідність євроатлантичним стандартам", — пояснила вона.

При цьому, нагадала народна депутатка, комітет з розвідки не створено, новий закон про держтаємницю не прийнято, “генералам підтанцьовки продовжуються, а правоохоронний комітет взагалі пропихав усі ті резонансні закони, як щодо НАБУ, так і СЗЧ”.

“І після цього всього з нульовим результатом за останні кілька років народні депутати не стидаються з "покерфейсами" їздити на курорт дискутувати і навіть показувати. Непогано влаштувалися, правда?”, — зауважила нардепка.

Безугла зазначила, що краще б нардепи з'їздили в Краматорськ.

“Жодного виїзного засідання на фронті за весь час повномасштабної війни від оборонного комітету! "Ракушки", — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що цього тижня відбувся черговий етап мирних переговорів — коментарі делегацій стримані. А ось світові медіа повідомляють про нові умови, можливі таємні наради та взагалі вихід України з переговорів. У Верховній Раді пояснили причини появи таких “інсайдів” — нардепи закликали не “вестись” на чутки з "приватних кабінетів".



