Безугла накинулась на нардепів: відпочивали на німецькому курорті “під прикриттям”

Кречмаровская Наталия
Роботу народних депутатів під час війни критикують часто. Нерідко виникали скандали з відрядженнями народних обранців — ширилася інформація, що відрядженнями насправді прикривали відпочинок.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про черговий такий випадок.
При цьому, нагадала народна депутатка, комітет з розвідки не створено, новий закон про держтаємницю не прийнято, “генералам підтанцьовки продовжуються, а правоохоронний комітет взагалі пропихав усі ті резонансні закони, як щодо НАБУ, так і СЗЧ”.
Безугла зазначила, що краще б нардепи з'їздили в Краматорськ.
