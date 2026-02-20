Безуглая набросилась на нардепов: отдыхали на немецком курорте "под прикрытием"

Работу народных депутатов во время войны часто критикуют. Нередко возникали скандалы с командировками народных избранников – распространялась информация, что командировками на самом деле прикрывали отдых.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала об очередном таком случае.

"А тем временем нардепы из правоохранительного и оборонного комитетов ВРУ съездили на немецкий курорт под прикрытием дискуссий "об усовершенствовании парламентского надзора и соответствии евроатлантическим стандартам", — пояснила она.

При этом, напомнила народная депутат, комитет по разведке не создан, новый закон о гостайне не принят, "генералам подтанцовки продолжаются, а правоохранительный комитет вообще проталкивал все те резонансные законы, как в отношении НАБУ, так и СЗЧ".

"И после этого всего с нулевым результатом за последние несколько лет народные депутаты не стесняются с покерфейсами ездить на курорт дискутировать и даже показывать. Неплохо обосновались, правда?", — отметила нардепка.

Безуглая отметила, что лучше бы нардепы съездили в Краматорск.

"Ни одного выездного заседания на фронте за все время полномасштабной войны от оборонного комитета! "Ракушки", — подытожила народная депутат.

