Безуглая набросилась на нардепов: отдыхали на немецком курорте "под прикрытием"

Кречмаровская Наталия
Работу народных депутатов во время войны часто критикуют. Нередко возникали скандалы с командировками народных избранников – распространялась информация, что командировками на самом деле прикрывали отдых.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала об очередном таком случае.
При этом, напомнила народная депутат, комитет по разведке не создан, новый закон о гостайне не принят, "генералам подтанцовки продолжаются, а правоохранительный комитет вообще проталкивал все те резонансные законы, как в отношении НАБУ, так и СЗЧ".
Безуглая отметила, что лучше бы нардепы съездили в Краматорск.
