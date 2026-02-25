Безуглая и Стефанчук поссорились в Верховной Раде: что произошло

Рубрики
Slava Kot
Заседание Верховной Рады 25 февраля завершилось публичным конфликтом между спикером Русланом Стефанчуком и народным депутатом Марьяной Безуглой. Причиной спора стала попытка парламентарки инициировать вызов в сессионный зал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Стефанчук и Безугла поспорили в ВР. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая попросила слово "из процедуры" и получила одну минуту в соответствии с регламентом. Однако, не успев озвучить суть предложения, микрофон депутатки выключили по истечении отведенного времени.
Депутат подошла к трибуне и требовала продолжения выступления, заявив, что речь идет о важном вопросе, а именно ответственности военного руководства и ситуации на фронте. Несмотря на просьбу депутата, спикер ответил, что нарушать регламент не будет и дополнительных минут не даст для выступления Безуглой.
Впоследствии спикер поставил на голосование предложение о вызове Сырского в парламент. Однако инициатива не набрала необходимое количество голосов. После этого Безуглой снова предоставили слово. Нардепка начала угрожать блокировкой работы трибуны.
Впоследствии в своем Telegram-канале депутатка написала, что часть парламента, декларируя поддержку военных, избегает открытого разговора с главкомом.
