Безуглая и Стефанчук поссорились в Верховной Раде: что произошло

Заседание Верховной Рады 25 февраля завершилось публичным конфликтом между спикером Русланом Стефанчуком и народным депутатом Марьяной Безуглой. Причиной спора стала попытка парламентарки инициировать вызов в сессионный зал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Стефанчук и Безугла поспорили в ВР. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая попросила слово "из процедуры" и получила одну минуту в соответствии с регламентом. Однако, не успев озвучить суть предложения, микрофон депутатки выключили по истечении отведенного времени.

"Происходящие драки, оскорбления, разные не очень хорошие знаки показывают, у меня срывают плакаты протеста по поводу отставки главкома и дерутся, просто лезут драться, например, Тарута — ничего из этого ни парламент, ни непосредственно регламентный комитет не интересует. Но у меня предложение уже традиционное…", — сказала Безуглая, которой после этого отключили микрофон.

Депутат подошла к трибуне и требовала продолжения выступления, заявив, что речь идет о важном вопросе, а именно ответственности военного руководства и ситуации на фронте. Несмотря на просьбу депутата, спикер ответил, что нарушать регламент не будет и дополнительных минут не даст для выступления Безуглой.

Впоследствии спикер поставил на голосование предложение о вызове Сырского в парламент. Однако инициатива не набрала необходимое количество голосов. После этого Безуглой снова предоставили слово. Нардепка начала угрожать блокировкой работы трибуны.

"Да лягте здесь, мне все равно", — ответил Стефанчук на угрозы Безуглой.

Впоследствии в своем Telegram-канале депутатка написала, что часть парламента, декларируя поддержку военных, избегает открытого разговора с главкомом.

"Сегодня нардепы много говорят о поддержке военных, вспоминают сроки службы и растягивают принятие небольших поправок на часы. В то же время, большинство избегает и боится вызвать Сырского в парламент", — говорится в сообщении Безуглой.

