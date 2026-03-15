Без косы: Юлия Тимошенко удивила новой прической (ФОТО)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова привлекла внимание публики сменой имиджа. Во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 11 марта политик появилась без своей традиционной косы. Вместо нее депутат выбрала высокую прическу в стиле "бабетта".

65-летняя Юлия Тимошенко пришла в парламент в черном костюме с юбкой меди и высоких сапогах на каблуке. Волосы она собрала в плотный пучок, напоминающий ретро-прическу, популярную в 1960-х годах. Именно этот образ сразу вызвал активные обсуждения в социальных сетях, ведь многие годы политическим символом Тимошенко оставалась знаменитая "коса-корона".

Это не первый случай, когда политик отходит от привычного стиля. Подобную прическу она уже демонстрировала в 2014 году. Новую прическу Тимошенко в сети сравнивали с образом героини фильма "Бабетта идет на войну", где главную роль исполнила французская актриса Брижит Бардо. Похожий вариант "бабетты" Тимошенко тоже выбирала и в 2025 году.

Несмотря на эксперименты с прически, фирменная коса остается одним из самых известных элементов ее политического имиджа. За годы карьеры Тимошенко иногда появлялась на публике с распущенными волосами или собранными в хвост, однако именно классическая "коса-корона" стала узнаваемым символом политики.

