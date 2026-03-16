"Банда Єрмака" остаточно виведа з себе нардепів: озвучено гучне звинувачення

Нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев наголосив, що влада ще не провела очищення від так званої "банди Єрмака". Про це він написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи останні публікації у медіа.

Зокрема, Telegram-канал "Карточный офис", який пов’язують із відомим політтехнологом Володимиром Петровим, поширив матеріал із твердженням, що деякі депутати нібито намагаються тиснути на президента Володимира Зеленського, аби той "віддав Донбас росіянам".

"Давайте чітко сформулюємо. Чорт Єрмака на фіктивній броні, що ховався від мобілізації на кладовищі, агітує за безкінечну війну. І ні, це не голос Банкової і не голос Президента, хоча і хоче таким здаватися. Це голос не вичищеної із влади банди Єрмака і ко, яка, до речі, і стала основним каталізатором і першопричиною того, що відбувається у ВР сьогодні", — так прокоментував Гетманцев звинувачення.

Раніше нардеп від "Голосу" Олександр Железняк повідомив, що політтехнолог Зеленського Володимир Петров отримав працевлаштування у Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) через директора установи Пронюткіна. За даними Железняка, Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації, що дозволяло їм уникнути призову. Петров працював у НВМК із 31 липня 2025 року, а Іванов — в "Енергоатомі".

