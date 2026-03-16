Главная Новости Политика Украины 2026 "Банда Ермака" окончательно выведет из себя нардепов: озвучено громкое обвинение
"Банда Ермака" окончательно выведет из себя нардепов: озвучено громкое обвинение

Нардеп утверждает, что Ермак, скрываясь на кладбище под фальшивой броней, призывает к бесконечной войне

16 марта 2026, 15:50
Клименко Елена

Нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев подчеркнул, что власти еще не провели очищение от так называемой "банды Ермака". Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя последние публикации в СМИ.

Фото: из открытых источников

В частности, Telegram-канал "Карточный офис", связываемый с известным политтехнологом Владимиром Петровым, распространил материал с утверждением, что некоторые депутаты якобы пытаются давить на президента Владимира Зеленского, чтобы тот "отдал Донбасс россиянам".

"Давайте четко сформулируем. Черт Ермака на фиктивной броне, скрывавшийся от мобилизации на кладбище, агитирует за бесконечную войну. И нет, это не голос Банковой и не голос Президента, хотя и хочет таким казаться. Это голос не вычищенной из власти банды Ермака и ко, которая, кстати, кстати, кстати, в ВР сегодня", — так прокомментировал Гетманцев обвинение.

Ранее нардеп от "Голоса" Александр Железняк сообщил, что политтехнолог Зеленского Владимир Петров получил трудоустройство в Государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК) через директора учреждения Пронюткина. По данным Железняка, Петров и журналист Сергей Иванов получили бронирование от мобилизации, что позволяло избежать призыва. Петров работал в НВМК с 31 июля 2025 года, а Иванов — в "Энергоатоме".

Ранее "Комментарии" уже писали , что пока Украина не возобновила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", Венгрия будет блокировать предоставление Киеву кредита ЕС в размере 90 млрд евро, а также принятие 20-го пакета санкций против России. Об этом во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



