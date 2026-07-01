"Багато абсурду": В’ятрович відповів Польщі на залякування Бандерою та пророцтва про поразку України

В Україні відреагували на критику з боку окремих польських політиків щодо законопроєкту про створення Українського національного пантеону. Народний депутат, історик та колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Вʼятрович наголосив, що документ не містить жодного переліку прізвищ, а всі заяви про намір вшанувати конкретних історичних діячів є спекуляціями з боку Польщі.

Володимир В'ятрович. Фото з відкритих джерел

За словами Вʼятровича, Український національний пантеон має стати місцем вшанування найвидатніших діячів української державності, культури, науки та війська протягом усієї історії країни. Законопроєкт передбачає перепоховання визначних українців, а також встановлення символічних могил для тих, чиї місця поховання невідомі або не збереглися.

"Йдеться про тих людей, які очолювали Українське військо, Збройні сили України протягом всієї історії, особливо, очевидно, йдеться про XX століття, Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку, Карпатську Україну, Українську повстанську армію", — сказав В’ятрович.

Окремо історик прокоментував заяви польських політиків, які висловили занепокоєння можливим вшануванням діячів УПА. Однак В’ятрович підкреслив, що законопроєкт не містить жодних імен, а тому твердження про присутність у Пантеоні конкретних історичних постатей не мають під собою жодних підстав.

"На жаль, дуже багато абсурду в реакції польських політиків на рішення в українському законодавстві. Достатньо було б прочитати цей конкретний законопроєкт, він від неділі є на сайті, щоб побачити, що жодних прізвищ там немає, щоб не збурювати якісь непотрібні дискусії про те, що нібито в цьому Пантеоні будуть вшановані ті особи, які причетні до антипольських акцій. Це абсурд, але, на жаль, ми бачимо серед польських політиків зараз модно піднімати історичні хвилі довкола тих чи інших кроків України на вшанування пам'яті саме українських героїв", — заявив Вʼятрович.

За його словами, питання вшанування українських історичних постатей є внутрішньою справою України, а українські політики самостійно визначатимуть, хто заслуговує на місце в Національному пантеоні.

"Мені здається, це не те питання, яке має бути результатом якихось перемовин. Ми достатньо відповідальні політики, щоб розуміти, хто має бути вшанований в Україні як український герой", — додав В’ятрович.

Раніше низка польських політиків різко розкритикувала ідею створення Пантеону. Зокрема, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що з постатями Степана Бандери, Романа Шухевича чи Дмитра Клячківського Україна нібито не зможе вступити до Європейського Союзу. Подібні заяви також зробив колишній прем'єр-міністр Польщі Лєшек Міллер, який сказав, що Україна зазнає поразки у війні проти Росії, адже, на його думку, "продовжує йти курсом Бандери".

Також портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі склали список з 17 осіб для Національного пантеону України. Хто до нього увійшов, крім Пілсудського.