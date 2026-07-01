"Много абсурда": Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины

В Украине отреагировали на критику со стороны отдельных польских политиков по законопроекту о создании Украинского национального пантеона. Народный депутат, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул, что документ не содержит ни одного перечня фамилий, а все заявления о намерении почтить конкретных исторических деятелей являются спекуляциями со стороны Польши.

Владимир Вятрович. Фото из открытых источников

По словам Вятровича, Украинский национальный пантеон должен стать местом чествования выдающихся деятелей украинской государственности, культуры, науки и войска на протяжении всей истории страны. Законопроект предусматривает перезахоронение выдающихся украинцев, а также установку символических могил для тех, чьи места захоронения неизвестны или не сохранились.

"Речь идет о тех людях, которые возглавляли Украинское войско, Вооруженные силы Украины на протяжении всей истории, особенно, очевидно, речь идет о XX веке, Украинской Народной Республике, Западной Украинской Народной Республике, Карпатской Украине, Украинской повстанческой армии", — сказал Вятрович.

Отдельно историк прокомментировал заявления польских политиков, выразивших обеспокоенность возможным чествованием деятелей УПА. Однако Вятрович подчеркнул, что законопроект не содержит никаких имен, поэтому утверждения о присутствии в Пантеоне конкретных исторических фигур не имеют под собой никаких оснований.

"К сожалению, очень много абсурда в реакциях польских политиков на решения в украинском законодательстве. Достаточно было бы прочитать этот конкретный законопроект, он с воскресенья есть на сайте, чтобы увидеть, что никаких фамилий там нет, чтобы не возмущать какие-то ненужные дискуссии о том, что якобы в этом Пантеоне будут увековечены те лица, которые причастны к антипольским акциям. Это абсурд, но, к сожалению, мы видим среди польских политиков сейчас модно поднимать исторические волны вокруг тех или иных шагов Украины в честь памяти именно украинских героев", — заявил Вятрович.

По его словам, вопрос чествования украинских исторических фигур является внутренним делом Украины, а украинские политики будут самостоятельно определять, кто заслуживает места в Национальном пантеоне.

"Мне кажется, это не тот вопрос, который должен быть результатом каких-то переговоров. Мы достаточно ответственные политики, чтобы понимать, кто должен быть увековечен в Украине как украинский герой", — добавил Вятрович.

Ранее ряд польских политиков подверг резкой критике идею создания Пантеона. В частности, глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что с фигурами Степана Бандеры, Романа Шухевича или Дмитрия Клячковского Украина якобы не сможет вступить в Европейский Союз. Подобные заявления также сделал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, который сказал, что Украина потерпит поражение в войне против России, ведь, по его мнению, "продолжает идти курсом Бандеры".

Также портал "Комментарии" сообщал, что в Польше составили список из 17 человек для Национального пантеона Украины. Кто вошел, кроме Пилсудского.