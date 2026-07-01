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"Много абсурда": Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины

Владимир Вятрович ответил на критику Польши по поводу Украинского национального пантеона

1 июля 2026, 13:00
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Slava Kot

В Украине отреагировали на критику со стороны отдельных польских политиков по законопроекту о создании Украинского национального пантеона. Народный депутат, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул, что документ не содержит ни одного перечня фамилий, а все заявления о намерении почтить конкретных исторических деятелей являются спекуляциями со стороны Польши.

"Много абсурда": Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины

Владимир Вятрович. Фото из открытых источников

По словам Вятровича, Украинский национальный пантеон должен стать местом чествования выдающихся деятелей украинской государственности, культуры, науки и войска на протяжении всей истории страны. Законопроект предусматривает перезахоронение выдающихся украинцев, а также установку символических могил для тех, чьи места захоронения неизвестны или не сохранились.

"Речь идет о тех людях, которые возглавляли Украинское войско, Вооруженные силы Украины на протяжении всей истории, особенно, очевидно, речь идет о XX веке, Украинской Народной Республике, Западной Украинской Народной Республике, Карпатской Украине, Украинской повстанческой армии", — сказал Вятрович.

Отдельно историк прокомментировал заявления польских политиков, выразивших обеспокоенность возможным чествованием деятелей УПА. Однако Вятрович подчеркнул, что законопроект не содержит никаких имен, поэтому утверждения о присутствии в Пантеоне конкретных исторических фигур не имеют под собой никаких оснований.

"К сожалению, очень много абсурда в реакциях польских политиков на решения в украинском законодательстве. Достаточно было бы прочитать этот конкретный законопроект, он с воскресенья есть на сайте, чтобы увидеть, что никаких фамилий там нет, чтобы не возмущать какие-то ненужные дискуссии о том, что якобы в этом Пантеоне будут увековечены те лица, которые причастны к антипольским акциям. Это абсурд, но, к сожалению, мы видим среди польских политиков сейчас модно поднимать исторические волны вокруг тех или иных шагов Украины в честь памяти именно украинских героев", — заявил Вятрович.

По его словам, вопрос чествования украинских исторических фигур является внутренним делом Украины, а украинские политики будут самостоятельно определять, кто заслуживает места в Национальном пантеоне.

"Мне кажется, это не тот вопрос, который должен быть результатом каких-то переговоров. Мы достаточно ответственные политики, чтобы понимать, кто должен быть увековечен в Украине как украинский герой", — добавил Вятрович.

Ранее ряд польских политиков подверг резкой критике идею создания Пантеона. В частности, глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что с фигурами Степана Бандеры, Романа Шухевича или Дмитрия Клячковского Украина якобы не сможет вступить в Европейский Союз. Подобные заявления также сделал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, который сказал, что Украина потерпит поражение в войне против России, ведь, по его мнению, "продолжает идти курсом Бандеры".

Также портал "Комментарии" сообщал, что в Польше составили список из 17 человек для Национального пантеона Украины. Кто вошел, кроме Пилсудского.



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Источник: https://t.me/espresotb/163878
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