Авторитарна персона, яка сама приймає рішення: Зеленського рознесли через його останні дії

Політологиня Катерина Рощук звертає увагу на те, що повернення постаті Андрія Богдана в публічний політичний дискурс є показовим прикладом того, як швидко в українській політиці колишні союзники можуть перетворюватися на опонентів. За її оцінкою, подібні трансформації часто є наслідком боротьби за вплив у межах владної команди, а не обов’язково результатом заздалегідь спланованих рішень.

За словами експертки, Андрій Богдан свого часу був одним із ключових людей у команді Володимира Зеленського на етапі становлення нової влади після 2019 року. Він очолив Офіс президента після його реорганізації з Адміністрації президента та відігравав помітну роль у кадрових і організаційних процесах перших місяців роботи нової команди.

Його політична біографія включає роботу у структурах влади часів Віктора Януковича, що згодом стало підставою для дискусій щодо його участі в новій команді через дію люстраційного законодавства. Попри це, саме він брав активну участь у формуванні політичного проєкту "Слуга народу" та первинних списків партії, яка здобула парламентську більшість.

З часом між Богданом і президентом виникли розбіжності, які призвели до його відставки. Після виходу з посади він почав публічно коментувати дії влади, формуючи критичну позицію щодо колишніх соратників. У публічному просторі це часто подається як приклад розриву між політичним центром ухвалення рішень і його колишніми учасниками.

Катерина Рощук наголошує, що такі конфлікти є типовими для систем, де політичні команди формуються навколо однієї харизматичної фігури. У таких умовах швидке зростання впливу окремих учасників неминуче призводить до внутрішньої конкуренції та подальших розривів.

