logo_ukra

BTC/USD

79834

ETH/USD

2367.92

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Авторитарна персона, яка сама приймає рішення: Зеленського рознесли через його останні дії
commentss НОВИНИ Всі новини

Авторитарна персона, яка сама приймає рішення: Зеленського рознесли через його останні дії

Зеленського критикують за усунення з політичного поля тих, хто стає йому на заваді або розглядається як конкурент

4 травня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Політологиня Катерина Рощук звертає увагу на те, що повернення постаті Андрія Богдана в публічний політичний дискурс є показовим прикладом того, як швидко в українській політиці колишні союзники можуть перетворюватися на опонентів. За її оцінкою, подібні трансформації часто є наслідком боротьби за вплив у межах владної команди, а не обов’язково результатом заздалегідь спланованих рішень.

Авторитарна персона, яка сама приймає рішення: Зеленського рознесли через його останні дії

Фото: з відкритих джерел

За словами експертки, Андрій Богдан свого часу був одним із ключових людей у команді Володимира Зеленського на етапі становлення нової влади після 2019 року. Він очолив Офіс президента після його реорганізації з Адміністрації президента та відігравав помітну роль у кадрових і організаційних процесах перших місяців роботи нової команди.

Його політична біографія включає роботу у структурах влади часів Віктора Януковича, що згодом стало підставою для дискусій щодо його участі в новій команді через дію люстраційного законодавства. Попри це, саме він брав активну участь у формуванні політичного проєкту "Слуга народу" та первинних списків партії, яка здобула парламентську більшість.

З часом між Богданом і президентом виникли розбіжності, які призвели до його відставки. Після виходу з посади він почав публічно коментувати дії влади, формуючи критичну позицію щодо колишніх соратників. У публічному просторі це часто подається як приклад розриву між політичним центром ухвалення рішень і його колишніми учасниками.

Катерина Рощук наголошує, що такі конфлікти є типовими для систем, де політичні команди формуються навколо однієї харизматичної фігури. У таких умовах швидке зростання впливу окремих учасників неминуче призводить до внутрішньої конкуренції та подальших розривів.

"Коментарі" вже писали, що під час візиту до Єревану президент України Володимир Зеленський повідомив про просування у питанні фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. Йдеться про пакет допомоги загальним обсягом 90 мільярдів євро, який нещодавно було розблоковано після тривалих перемовин. За словами глави держави, зараз сторони переходять до практичного етапу — узгодження механізму та календаря надходження коштів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/kateryna.roshuk/posts/pfbid02tYWmXsFzGLWohhyRbYZFHnwrfBD8fhdqJ9f6w9mEPRgKZMcVpYgUibNE2BhvDpCZl?locale=uk_UA
Теги:

Новини

Всі новини