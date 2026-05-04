logo

BTC/USD

79834

ETH/USD

2367.92

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Авторитарная персона, которая сама принимает решение: Зеленского разнесли из-за его последних действий
commentss НОВОСТИ Все новости

Авторитарная персона, которая сама принимает решение: Зеленского разнесли из-за его последних действий

Зеленского критикуют за отстранение с политического поля тех, кто мешает ему или рассматривается как конкурент

4 мая 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог Екатерина Рощук обращает внимание на то, что возвращение фигуры Андрея Богдана в публичный политический дискурс является показательным примером того, как быстро в украинской политике бывшие союзники могут превращаться в оппонентов. По ее оценке, подобные трансформации часто являются следствием борьбы за влияние в рамках команды властей, а не обязательно результатом заранее спланированных решений.

Авторитарная персона, которая сама принимает решение: Зеленского разнесли из-за его последних действий

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Андрей Богдан в свое время был одним из ключевых людей в команде Владимира Зеленского на этапе становления новой власти после 2019 года. Он возглавил офис президента после его реорганизации из Администрации президента и играл заметную роль в кадровых и организационных процессах первых месяцев работы новой команды.

Его политическая биография включает работу в структурах власти времен Виктора Януковича, что впоследствии явилось основанием для дискуссий по его участию в новой команде через действие люстрационного законодательства. Несмотря на это, именно он активно участвовал в формировании политического проекта "Слуга народа" и первичных списков партии, получившей парламентское большинство.

Со временем между Богданом и президентом возникли разногласия, приведшие к его отставке. После ухода с должности он начал публично комментировать действия власти, формируя критическую позицию в отношении бывших соратников. В публичном пространстве это часто приводится как пример разрыва между политическим центром принятия решений и его бывшими участниками.

Екатерина Рощук отмечает, что такие конфликты типичны для систем, где политические команды формируются вокруг одной харизматической фигуры. В таких условиях быстрый рост влияния отдельных участников неизбежно приводит к внутренней конкуренции и дальнейшим разрывам.

"Комментарии" уже писали, что во время визита в Ереван президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении в вопросе финансовой поддержки со стороны Европейского Союза. Речь идет о пакете помощи общим объемом 90 миллиардов евро, который недавно был разблокирован после длительных переговоров. По словам главы государства, сейчас стороны переходят к практическому этапу – согласованию механизма и календаря поступления средств.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kateryna.roshuk/posts/pfbid02tYWmXsFzGLWohhyRbYZFHnwrfBD8fhdqJ9f6w9mEPRgKZMcVpYgUibNE2BhvDpCZl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости