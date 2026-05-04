Авторитарная персона, которая сама принимает решение: Зеленского разнесли из-за его последних действий

Политолог Екатерина Рощук обращает внимание на то, что возвращение фигуры Андрея Богдана в публичный политический дискурс является показательным примером того, как быстро в украинской политике бывшие союзники могут превращаться в оппонентов. По ее оценке, подобные трансформации часто являются следствием борьбы за влияние в рамках команды властей, а не обязательно результатом заранее спланированных решений.

По словам эксперта, Андрей Богдан в свое время был одним из ключевых людей в команде Владимира Зеленского на этапе становления новой власти после 2019 года. Он возглавил офис президента после его реорганизации из Администрации президента и играл заметную роль в кадровых и организационных процессах первых месяцев работы новой команды.

Его политическая биография включает работу в структурах власти времен Виктора Януковича, что впоследствии явилось основанием для дискуссий по его участию в новой команде через действие люстрационного законодательства. Несмотря на это, именно он активно участвовал в формировании политического проекта "Слуга народа" и первичных списков партии, получившей парламентское большинство.

Со временем между Богданом и президентом возникли разногласия, приведшие к его отставке. После ухода с должности он начал публично комментировать действия власти, формируя критическую позицию в отношении бывших соратников. В публичном пространстве это часто приводится как пример разрыва между политическим центром принятия решений и его бывшими участниками.

Екатерина Рощук отмечает, что такие конфликты типичны для систем, где политические команды формируются вокруг одной харизматической фигуры. В таких условиях быстрый рост влияния отдельных участников неизбежно приводит к внутренней конкуренции и дальнейшим разрывам.

