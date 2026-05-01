Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Інформаційне поле сколихнула чергова порція "плівок Міндіча", яка показує просто захмарні масштаби корупції в Україні.
Зеленський та Арестович.
За словами колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича, історія з плівками Міндіча — частина довгої стратегії щодо усунення та недопущення Зеленського до української влади надалі.
Арестович заявив, що значну частину західної військової допомоги нібито вкрало українське керівництво. На Заході, за його словами, це добре знають та фіксують. У США це документували ще за демократів.
При цьому, за його словами, свою стратегію має і Зеленський — пересидіти Трампа, Путіна і всю українську опозицію, здатну скласти йому конкуренцію. Арестович пояснив, що Зеленський справді займається обороною разом зі своїми менеджерами. Однак, за його словами, не для того, щоб розвивати незалежну Україну, а для того, щоб ділити міжнародну допомогу, будуючи будиночки за високими парканами про що йдеться в “плівках Міндіча”. Арестович наголосив, що це не просто корупція щодо оборони, це крадіжка, яка системно послаблює Україну.
За його словами, керівництво країни, яке справді бореться за Україну, мало б значно більше суверенітету у зовнішній політиці і могло б просити допомогу у значно більших обсягах. Це, пояснив колишній радник ОП, забезпечувало б іншу внутрішню політику та інше ставлення громадян до держави та її захисту.
