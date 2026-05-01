Арестович “розніс” Зеленського: навіщо насправді “плівки Міндіча"

Інформаційне поле сколихнула чергова порція "плівок Міндіча", яка показує просто захмарні масштаби корупції в Україні.

Зеленський та Арестович. Фото портал "Коментарі"

За словами колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича, історія з плівками Міндіча — частина довгої стратегії щодо усунення та недопущення Зеленського до української влади надалі.

“ЗМІ – це не доказ, а інструмент створення громадської думки. Ті, хто робить поспішні висновки, не враховують, що Захід вміє грати у довгу. Це стосується як Ірану, Венесуели, так і України. Основних інструментів управління два – компромат та корупція”, — пояснив він.

Арестович заявив, що значну частину західної військової допомоги нібито вкрало українське керівництво. На Заході, за його словами, це добре знають та фіксують. У США це документували ще за демократів.

“І тепер стратегія реалізується з урахуванням того, що Україна не повинна програти війну розгромно, а отже, необхідно зберегти політичну стабільність. Але Зеленський на Заході набрид навіть лівим глобалістам. Недоліки починають перевищувати користь. Їм не потрібен Зеленський як постать. Їм він потрібний як явище: керований тубільний цар, яким неважко управляти”, — пояснив Арестович.

При цьому, за його словами, свою стратегію має і Зеленський — пересидіти Трампа, Путіна і всю українську опозицію, здатну скласти йому конкуренцію. Арестович пояснив, що Зеленський справді займається обороною разом зі своїми менеджерами. Однак, за його словами, не для того, щоб розвивати незалежну Україну, а для того, щоб ділити міжнародну допомогу, будуючи будиночки за високими парканами про що йдеться в “плівках Міндіча”. Арестович наголосив, що це не просто корупція щодо оборони, це крадіжка, яка системно послаблює Україну.

За його словами, керівництво країни, яке справді бореться за Україну, мало б значно більше суверенітету у зовнішній політиці і могло б просити допомогу у значно більших обсягах. Це, пояснив колишній радник ОП, забезпечувало б іншу внутрішню політику та інше ставлення громадян до держави та її захисту.

“Вкрадені гроші на оборонці та енергетиці – це голодуючі солдати, які невилазно сидять у нелюдських умовах на позиціях. Це замерзаючі взимку українці та українці, які влітку очікують на нову загрозу — відсутність води та каналізації у багатоквартирних будинках. Керівництво країни, яке справді бореться за інтереси України, вже давно могло б завершити війну та зберегти сотні тисяч життів, не давши ще сотням тисяч людей стати інвалідами”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович розповів про санкції РНБО проти себе.