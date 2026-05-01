Арестович "разнес" Зеленского: зачем на самом деле "пленки Миндича"

Информационное поле всколыхнула очередная порция "пленок Миндича", показывающая просто заоблачные масштабы коррупции в Украине.

По словам бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича, история с пленками Миндича — часть долгой стратегии устранения и недопущения Зеленского к украинской власти в дальнейшем.

"СМИ — это не доказательство, а инструмент создания общественного мнения. Те, кто делает поспешные выводы, не учитывают, что Запад умеет играть в долгое время. Это касается как Ирана, Венесуэлы, так и Украины. Основных инструментов управления два — компромат и коррупция", — пояснил он.

Арестович заявил, что значительную часть западной военной помощи якобы украло украинское руководство. На Западе это хорошо знают и фиксируют. В США это документировали еще при демократах.

"И теперь стратегия реализуется с учетом того, что Украина не должна проиграть войну разгромно, а следовательно, необходимо сохранить политическую стабильность. Но Зеленский на Западе надоел даже левым глобалистам. Недостатки начинают превышать пользу. Им не нужен Зеленский как фигура. Им он нужен как явление: управляемый туземный царь, которым нетрудно управлять", – объяснил Арестович.

При этом, по его словам, своя стратегия есть и у Зеленского — пересидеть Трампа, Путина и всю украинскую оппозицию, способную составить ему конкуренцию. Арестович объяснил, что Зеленский действительно занимается обороной вместе со своими менеджерами. Однако, по его словам, не для того, чтобы развивать независимую Украину, а для того, чтобы делить международную помощь, строя домики за высокими заборами, о чем идет речь в "пленках Миндича". Арестович подчеркнул, что это не просто коррупция по обороне, это кража, которая системно ослабляет Украину.

По его словам, руководство страны, действительно борющейся за Украину, имело бы значительно больше суверенитета во внешней политике и могло бы просить помощи в значительно больших объемах. Это, объяснил бывший советник ОП, обеспечивало бы другую внутреннюю политику и другое отношение граждан к государству и его защите.

"Украденные деньги на оборонке и энергетике — это голодающие солдаты, которые невылазно сидят в бесчеловечных условиях на позициях. Это замерзающие зимой украинцы и украинцы, которые летом ожидают новой угрозы — отсутствие воды и канализации в многоквартирных домах. Руководство страны, которое действительно могло бы бороться за интересы жизней, не дав еще сотням тысяч людей стать инвалидами”, — подытожил Арестович.

