logo

BTC/USD

77825

ETH/USD

2283.45

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Арестович "разнес" Зеленского: зачем на самом деле "пленки Миндича"
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович "разнес" Зеленского: зачем на самом деле "пленки Миндича"

Бывший советник Офиса Президента Арестович рассказал, зачем нужны "пленки Миндича"

1 мая 2026, 23:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Информационное поле всколыхнула очередная порция "пленок Миндича", показывающая просто заоблачные масштабы коррупции в Украине.

Арестович "разнес" Зеленского: зачем на самом деле "пленки Миндича"

Зеленский и Арестович. Фото портал "Комментарии"

По словам бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича, история с пленками Миндича — часть долгой стратегии устранения и недопущения Зеленского к украинской власти в дальнейшем.

"СМИ — это не доказательство, а инструмент создания общественного мнения. Те, кто делает поспешные выводы, не учитывают, что Запад умеет играть в долгое время. Это касается как Ирана, Венесуэлы, так и Украины. Основных инструментов управления два — компромат и коррупция", — пояснил он.

Арестович заявил, что значительную часть западной военной помощи якобы украло украинское руководство. На Западе это хорошо знают и фиксируют. В США это документировали еще при демократах.

"И теперь стратегия реализуется с учетом того, что Украина не должна проиграть войну разгромно, а следовательно, необходимо сохранить политическую стабильность. Но Зеленский на Западе надоел даже левым глобалистам. Недостатки начинают превышать пользу. Им не нужен Зеленский как фигура. Им он нужен как явление: управляемый туземный царь, которым нетрудно управлять", – объяснил Арестович.

При этом, по его словам, своя стратегия есть и у Зеленского — пересидеть Трампа, Путина и всю украинскую оппозицию, способную составить ему конкуренцию. Арестович объяснил, что Зеленский действительно занимается обороной вместе со своими менеджерами. Однако, по его словам, не для того, чтобы развивать независимую Украину, а для того, чтобы делить международную помощь, строя домики за высокими заборами, о чем идет речь в "пленках Миндича". Арестович подчеркнул, что это не просто коррупция по обороне, это кража, которая системно ослабляет Украину.

По его словам, руководство страны, действительно борющейся за Украину, имело бы значительно больше суверенитета во внешней политике и могло бы просить помощи в значительно больших объемах. Это, объяснил бывший советник ОП, обеспечивало бы другую внутреннюю политику и другое отношение граждан к государству и его защите.

"Украденные деньги на оборонке и энергетике — это голодающие солдаты, которые невылазно сидят в бесчеловечных условиях на позициях. Это замерзающие зимой украинцы и украинцы, которые летом ожидают новой угрозы — отсутствие воды и канализации в многоквартирных домах. Руководство страны, которое действительно могло бы бороться за интересы жизней, не дав еще сотням тысяч людей стать инвалидами”, — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал о санкциях СНБО против себя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/8031
Теги:

Новости

Все новости